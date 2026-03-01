ENG हिन्दी
  • Dhurandhar 2: Boycott Trend शुरू होते ही Kangana Ranaut ने तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री के माहौल को बताया...

Dhurandhar 2: Boycott Trend शुरू होते ही Kangana Ranaut ने तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री के माहौल को बताया कड़वा

Dhurandhar 2 Kangana Ranaut reacts on boycott trend: फिल्म 'धुरंधर 2' का लोग बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं. अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि रिलीज होते ही ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है.

March 1, 2026

Dhurandhar 2: Boycott Trend शुरू होते ही Kangana Ranaut ने तोड़ी चुप्पी, इंडस्ट्री के माहौल को बताया कड़वा
Dhurandhar 2: Boycott Trend शुरू होते ही Kangana Ranaut ने तोड़ी चुप्पी

Dhurandhar 2 Kangana Ranaut reacts on boycott trend: आज से मार्च शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar) का बज बनने लगा है. जल्द ही फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज होने वाला है. फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ-साथ फिल्म टॉक्सिक भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. लोग फिल्म 'धुरंधर 2' और टॉक्सिक की बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत देखना चाहते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी से फिल्म 'धुरंधर 2' को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है. कुछ समय पहले ही फिल्म 'धुरंधर 2' को बायकॉट करने की मांग की गई थी. इसी बीच बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने फिल्म 'धुरंधर 2' को बायकॉट करने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है. कंगना रनौत ने दावा किया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' को इस तरह से बायकॉट करने का अंजाम क्या हो सकता है.

बायकॉट ट्रैंड पर कंगना रनौत का दो टुक जवाब

हाल ही में एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने 'धुरंधर 2' के बारे में बात करते हुए कहा, टॉपिक चाहे कुछ भूी हो कला या फिर कोई किताब या फिल्म... समाज में हर चीज के बारे में बात होनी चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि किसी फिल्म का विरोध करना गलत है. या फिर उसे बैन करने को सपोर्ट करना चाहिए. फिल्में बहुत बड़े स्तर पर बनाई जाती हैं. इन फिल्मों को बिना देखे ही बायकॉट कर देना ठीक बात नहीं है. फिल्मों की इतनी आलोचना करना कि वो फिल्म ही बायकॉट हो जाए, ठीक नहीं है. बॉलीवुड के माहौल में इतनी कड़वाहट ठीक नहीं है. इस दौरान कंगना रनौत ने आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' के अलावा अपनी फिल्मों की भी बात की है.

कंगना रनौत ने हॉलीवुड को लेकर दिया बड़ा बयान

आगे कंगना रनौत ने कहा, बहुत सी फिल्में समाज का एक अलग ही पहलू दिखा जाती हैं. जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता. इनके बारे में बात होनी चाहिए. कई बार मेरे पास भी ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं. हालांकि समय न हो पाने की वजह से मैंने कई प्रोजेक्ट छोड़ दिए. मुझे हॉलीवुड की तरफ से भी काम मिल रहा है. हो सकता है कि मैं आने वाले समय में किसी अच्छी फिल्म का हिस्सा बन जाऊं. ये बयान देकर कंगना रनौत ने हंगामा मचा दिया है. फैंस वैसे भी कंगना रनौत के कमबैक का इंतजार कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

