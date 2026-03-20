पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी पहुंची Dhurandhar 2, पड़ोसी देश में देखा जा रहा फिल्म का पायरेटेड वर्जन

बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में 100 करोड़ से ज्यादा तो वर्ल्डवाइड 200 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया है. ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और सोशल मीडिया पर इसका नजारा देखने को मिल रहा है. अब फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर ऐसी खबर आई है जो लोगों को हैरान कर देगी. दरअसल, रणवीर सिंह की फिल्म पाकिस्तान में बैन होने के बाद धड़ल्ले से देखा जा रही है. आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ है.
पाकिस्तान में देखी जा रही फिल्म 'धुरंधर 2'
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का देश ही नहीं विदेश में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. इसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर साफ दिखाई दे रहा है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद पनाह मिलती है. पड़ोसी देश की सच्चाई दिखाई पर फिल्म 'धुरंधर 2' को वहां बैन कर दिया है. लेकिन पाकिस्तान के लोग भी कम नहीं है फिल्म 'धुरंधर 2' का पायरेटेड वर्जन देख रहे हैं. इसका खुलासा भी हो गया है. दरअसल, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने एक्स अकाउंट पर धुरंधर 2 को देखने की बात लिखी है. पत्रकार आदित्य राज कौल ने अपने एक्स अकाउंट पर इस पाकिस्तानी पत्रकार के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है, 'दुख की बात है कि धुरंधर 2 का पायरेटेड वर्जन आज ही पाकिस्तान पहुंच गया है. नीचे एक पाकिस्तानी पत्रकार है जो इस बात कन्फर्म कर रहे हैं और अपनी होम स्क्रीन पर फिल्म को देख रहे हैं. पाकिस्तान के लोग भारतीय सिनेमा के बिना नहीं रह सकते, भले ही वह पाकिस्तानी आतंकवाद को कुचलने के बारे में क्यों ना हो.'
फिल्म 'धुरंधर' भी पाकिस्तान में थी बैन
गौरतलब है कि फिल्म 'धुरंधर 2' के डायरेक्टर आदित्य धर ने लोगों से ऑनलाइन स्पॉइलर लीक ना करने की अपील की थी. दरअसल, लोग फिल्म देखने के बाद क्लिप्स और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे. अब तो फिल्म 'धुरंधर 2' का पायरेटेड वर्जन सामने आ गया है. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर 2' के पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' को भी पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था. इसके बाद भी लोगों ने इस फिल्म धड़ल्ले से देखा था. यहां तक कि पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'धुरंधर' नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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