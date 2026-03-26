'धुरंधर 2' ने सारा अर्जुन को रातों-रात बनाया स्टार, मिली एक और सबसे बड़ी मूवी, इस एक्टर संग पर्दे पर मचाएंगी तहलका

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच सारा अर्जुन की किस्मत चमक गई है. रणवीर सिंह के साथ अपनी केमिस्ट्री से सुर्खियां बटोरने वाली सारा अब जोया अख्तर के बैनर तले बनने वाली बिग बजट फिल्म में नजर आ सकती हैं.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए रिकाॅर्ड बना रही है. फिल्म ने न केवल भारतीय दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. जहां एक ओर रणवीर सिंह के 'हमजा' वाले किरदार ने लोगों को दीवाना बना दिया है, वहीं दूसरी ओर फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन हर तरफ वाहवाही लूट रही हैं. आर माधवन और संजय दत्त जैसे दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद सारा अपनी शानदार एक्टिंग से अलग पहचान बनाने में कामयाब रहीं.

सारा की चमकती किस्मत

'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच अब सारा अर्जुन को लेकर एक बेहद रोमांचक खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो सारा के हाथ बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा है. रिपोर्ट के मुताबिक, सारा अर्जुन को मशहूर फिल्ममेकर जोया अख्तर के प्रोडक्शन हाउस 'टाइगर बेबी' की अगली फिल्म के लिए साइन किया गया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में सारा के अपोजिट बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर ईशान खट्टर नजर आ सकते हैं. फिल्म का निर्देशन अर्जुन वरैन सिंह करेंगे, जिन्होंने 'खो गए हम कहां' जैसी फिल्म की है.

जोया अख्तर की मिस्ट्री पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

इस चर्चा को हवा तब मिली जब जोया अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्क्रिप्ट की फोटो शेयर की, जिसका टाइटल 'A Perfect Match' लिखा था. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने केवल दो नाम लिखे 'कबीर और नव्या' और साथ में लिखा 'स्टे ट्यून्ड'. इसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया कि कबीर और नव्या के किरदारों में ईशान खट्टर और सारा अर्जुन ही नजर आएंगे. हालांकि, अभी तक मेकर्स या कलाकारों की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाल ही में कुछ बिहाइंड-द-सीन्स फोटो लीक होने के बाद इन खबरों को काफी मजबूती मिली है.

सारा और रणवीर की जोड़ी के बाद अब ईशान के साथ केमिस्ट्री

'धुरंधर 2' में सारा अर्जुन और रणवीर सिंह की ऑन-स्क्रीन बॉन्डिंग को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. सारा ने अपनी मासूमियत और शानदार एक्टिंग से क्रिटिक्स को भी प्रभावित किया है. ऐसे में जोया अख्तर जैसे बड़े बैनर के साथ जुड़ना उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. ईशान खट्टर और सारा अर्जुन की फ्रेश जोड़ी बड़े पर्दे पर क्या जादू बिखेरती है, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा. फिलहाल, फैंस को बस इस बात का इंतजार है कि कब जोया अख्तर या सारा अर्जुन खुद इस परफेक्ट मैच का आधिकारिक ऐलान करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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