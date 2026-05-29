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Dhundhari 2: मेजर इकबाल के 'ड्रामेबाज' पिता ने सिखाए किसी का मुंह तोड़ने का तरीका, फैंस को दिए बॉक्सिंग के टिप्स Exclusive

Suvinder Pal Vicky reacts on Boxing: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 में धमाल मचा चुके एक्टर बॉलीवुड एक्टर सुविंदर पाल विक्की ने बॉक्सिंग को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. चलिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है.

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By: Shivani Duksh | Published: May 29, 2026 2:51 PM IST
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Dhundhari 2: मेजर इकबाल के 'ड्रामेबाज' पिता ने सिखाए किसी का मुंह तोड़ने का तरीका

Suvinder Pal Vicky reacts on Boxing: आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) रिलीज के 2 महीने बाद भी धमाल मचा रही है. ऐसे में इस फिल्म के सितारे भी रातों रात फेमस हो चुके हैं. हर एक सितारे के पास काम की कोई कमी नहीं है. इस लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड एक्टर सुवींदर पाल विक्की (Suvinder Pal Vicky) का भी आता है. इस समय सुवींदर पाल विक्की, नेटफ्लिक्स की सीरीज ग्लोरी में नजर आ रहे हैं. इस सीरीज में सुवींदर पाल विक्की ने एक बॉक्सिंग कोच का किरदार निभाया है. सुवींदर पाल विक्की ने बताया है कि एक बेहतरीन बॉक्सर बनने के लिए एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, ताकि खड़े खड़े वो किसी का भी मुंह तोड़ सके. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए सुवींदर पाल विक्की ने कहा, इस सीरीज में मैं एक कोच का किरदार निभा रहा हूं. ऐसे में मुझे कोई खास ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ी. सीरीज में तो मैं और लोगों के पसीने छुड़वा रहा हूं. अगर बात की जाए असल जिंदगी में बॉक्स बनने की, तो ये आसान काम नहीं है. किसी भी चीज में परफेक्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. बॉक्सिंग पर भी ये बात अप्लाई होती है.

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सुवींदर पाल विक्की ने फैंस को दिए शानदार टिप्स

फिल्म 'धुरंधर 2' स्टार सुवींदर पाल विक्की ने आगे कहा, अगर आप एक अच्छा बॉक्सर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी विल पावर पर काम कीजिए. आपको बहुत मेहनत करनी होगी. दिन रात खुद को मजबूत बनाना होगा. ट्रेनिंग के साथ-साथ अपने खाने-पीने पर ध्यान देना होगा. महीनों तक पसीना बहाने के बाद जाकर कहीं आप बॉक्सिंग में माहिर हो पाएंगे. सीरीज में बॉक्स बनने के लिए पुलकित सम्राट और दिव्येंदु ने बहुत मेहनत की है. इन्होंने पहले ही बहुत पसीना बहा लिया था, यही वजह है कि इनको शूटिंग के दौरान भी परेशानी नहीं हुई.

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धुरंधर 2 को लेकर बहुत खुश हैं सुवींदर पाल विक्की

बातों ही बातों में सुवींदर पाल विक्की फिल्म धुरंधर के बारे में भी बात करते नजर आए. सुवींदर पाल विक्की ने बताया, धुरंधर 2 की ताबड़तोड़ कमाई देखकर मुझे बहुत खुशी होती है. बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फिल्म दुनियाभर में जबरदस्त कमाई कर जाती है. लोग आपकी तारीफ करते हैं. आपके काम की सराहना करते हैं. एक एक्टर को और क्या चाहिए. हालांकि अभी ये शपर खत्म नहीं हुआ है. अभी तो और भी काम करना बाकी है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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