धुरंधर 2 में कैसा था अर्जुन रामपाल के साथ काम करने का तजुर्बा, Suvinder Pal Vicky ने किया खुलासा Exclusive

Suvinder Pal Vicky Interview on working with Arjun Rampal: फिल्म धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) का जादू अब बॉक्स ऑफिस से उतर चुका है. हालांकि अब भी ओटीटी पर लोग इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रह हैं. हाल ये है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. अब बस ओटीटी की बारी है. धुरंधर फ्रेंचाइजी के पागलप का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सितारों पर लगातार बॉलीवुड की नजरें बनी हुई हैं. रणवीर सिंह डॉन 3 के विवाद में ऐस फंसे की हंगामा ही खड़ा हो गया. वहीं कुछ सितारे अब भी फिल्म धुरंधर की सफलता को इंजॉय कर रहे हैं. इस लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड एक्टर सुवींदर पाल विक्की (Suvinder Pal Vicky) का है. कुछ समय पहले ही सुवींदर पाल विक्की ने धुरंधर 2 को लेकर खुलकर बात की है. सुवींदर पाल विक्की ने बताया है कि धुरंधर 2 में अर्जुन रामपाल के साछथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. बॉलीवुड लाइफ हिंदी से बात करते हुए सुवींदर पाल विक्की ने कहा, फिल्म में अर्जुन रामपाल के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस कमाल था. हालांकि मैं पहले भी बड़ी फिल्मों में काम कर चुका हूं, यही वजह है जो मुझे धुरंधर 2 की कास्ट के साथ तालमेल बैठाे में परेशानी नहीं हुई.
आगे फिल्म 'धुरंधर 2' के बारे में बात करते हुए सुवींदर पाल विक्की ने कहा, जब मेरे पास ये रोल आया तब मैं पहले सोच में पड़ गया था. हालांकि मैंने फटाफट धुरंधर 2 में काम करने के लिए हामी भर दी. सेट पर मैंने लगभगद सारे सीन्स अर्जुन रामपाल के साथ ही निभाए हैं जो कि मजेदार थे. हालांकि मेरा किरदार थोड़ा निगेटिव था. मुझे नहीं पता था कि लोगों को एक निगेटिव किरदार भी पसंद आ सकता है. लोगों ने किरदार से हटकर मेरी एक्टिंग को सराहा है.
सुवींदर पाल विक्की ने कहा, इस फिल्म ने मेरी जिंदगी को पलटकर रख दिया है. मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे फैंस इतना प्यार कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन देखकर पता चलता है कि मुझे कितना प्यार मिल रहा है. हालांकि ये सफर यहीं नहीं रुकने वाला है. इस समय मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज ग्लोरी में काम कर रहा हूं. मेरी दुआ है कि आने वाले समय में मेरे पास और भी अच्छे प्रोजेक्ट आएं. ये सफर अब रुकना नहीं चाहिए. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…