Dhurandhar 2 Song: 20 साल बाद फिर लौटा बॉम्बे रॉकर्स का जादू, यूट्यूब पर रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में आया Aari Aari गाना

Dhurandhar 2: आदित्य धर की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होने में अब महज सिर्फ कुछ दिन ही बचे हुए हैं. इसी बीच मूवी का नया गाना 'आरी आरी' रिलीज किया गया है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 12, 2026 3:57 PM IST

Dhurandhar 2 Song: 20 साल बाद फिर लौटा बॉम्बे रॉकर्स का जादू, यूट्यूब पर रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में आया Aari Aari गाना
रिलीज हुआ 'धुरंधर 2' का नया गाना 'आरी आरी'

Dhurandhar 2 Song: आदित्य धर (Aditya Dhar) के डायरेक्शन और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रह रहे हैं. ये मूवी जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं, जिसका सोशल मीडिया से लेकर फैंस के बीच तक काफी बज बना हुआ है. इसके पहले पार्ट को देखने के बाद लोग दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का नया गाना 'आरी आरी' (Aari Aari Song) रिलीज किया है, जो पोस्ट होते ही ट्रेंड में आ गया है.

हाल ही रणवीर सिंह में 'धुरंधर: द रिवेंज' यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 New Song) का ट्रेलर जारी हुआ था, जिसमें 'आरी आरी' (Aari Aari) गाना सुनने को मिला था. ट्रेलर ने इसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, वहीं अब मेकर्स ने इस गाने को पूरा रिलीज किया है. जो यू्ट्यूब पर आते ही छा गया है.

कौन हैं गाने के कंपोजर और सिंगर?

मालूम हो कि, 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2 Update) के 'आरी आरी' गाने को 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'किल' जैसी फिल्मों में अपना जलवा दिखाने वाले मशहूर म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और नेशनल अवार्ड विनर शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है और इस गाने को नवतेज सिंह रेहल (बॉम्बे रॉकर्स), जैस्मीन सैंडलस, खान साब और खुद शाश्वत जैसे कई सिंगर्स ने मिलकर गाया है. यह 2000 के दशक के बॉम्बे रॉकर्स के सुपरहिट गाने का नया अवतार है.

कैसा है ये गाना?

आपको बता दें कि, ये गाना बॉम्बे रॉकर्स के 2000 के दशक की शुरुआत में रिलीज हुए गाने 'अरी आरी' का रीक्रिएटेड वर्जन है. गाने को बहुत ही शानदार तरीके से रीक्रिएट किया गया है और इसमें कोई शक नहीं है कि, गाना चार्टबस्टर बनेगा, लेकिन अगर इसके वीडियो की बात करें तो कुछ सीन्स को छोड़कर इसमें कुछ भी नया नहीं है. पूरे गाने में टीजर और ट्रेलर के ही सीन भरे हुए हैं. इसे देखकर ऐसा लगता है कि, मेकर्स शायद फिल्म की कहानी को लेकर सस्पेंस बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों को उम्मीद थी की गाने में कुछ नए और यूनिक सीन्स देखने को मिलेंगे.

कब रिलीज होगी 'धुरंधर 2'?

'धुरंधर' के बाद दर्शकों को इसके दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार था, जो 19 मार्च 2026 को खत्म होने वाला है. 19 मार्च को 'धुरंधर 2' बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. हालांकि, इसके 'पेड प्रिव्यू' 18 मार्च की शाम से ही शुरू हो जाएंगे. एडवांस बुकिंग खुल चुकी है और रिस्पॉन्स देखकर लग रहा है कि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तहलका मचाने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

