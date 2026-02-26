ENG हिन्दी
  • पानी की तरह बहेगा पैसा... Dhurandhar 2 देखने के लिए ये हरकत कर रहे हैं UAE के फैंस, देश में लगे बैन ...

पानी की तरह बहेगा पैसा... Dhurandhar 2 देखने के लिए ये हरकत कर रहे हैं UAE के फैंस, देश में लगे बैन को दिखाया ठेंगा

R Madhavan on Dhurandhar 2 craze in UAE: फिल्म धुरंधर 2 के रिलीज होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. ऐसे में धुरंधर 2 को लेकर आर माधवन ने एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है. आर माधवन ने बताया है धुरंधर के दूसरे पार्ट को देखने के लिए यूएई के फैंस क्या कर रहे हैं.

R Madhavan on Dhurandhar 2 craze in UAE: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने को है. फैंस के बीच धुरंधर 2 को लेकर लगातार बज्ज बना हुआ है. हाल ये है कि अब तो फैंस धुरंधर 2 के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस को लग रहा है कि धुरंधर 2 में जरुर कुछ खास देखने को मिलने वाला है. फैंस के पागलपन के बारे में शो के मेकर्स भी जानते हैं. यही वजह है जो अब तो फिल्म के सितारों ने भी फिल्म को लेकर चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि धुरंधर 2 को लेकर इंडिया में ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज में भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हाल ये है कि गल्फ कंट्रीज के लोग फिल्म धुरंधर देखने के लिए इंडिया आ की प्लानिंग कर रहे हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. बल्कि इस बात का खुलासा तो फिल्म धुरंधर 2 स्टार आर माधवन ने किया है. सोनिया शेनॉय को दिए इंटरव्यू में आर माधवन ने कहा, लोग अब इंडिया पाकिस्तान के अलावा कुछ और बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं. अब ये कहानियां पुरानी होने लग गई हैं. मेरे हिसाब से धुरंधर के बाद इस तरह की कहानियां बॉक्स ऑफिस पर चलनी ही बंद हो जाएंगी.

सातवें आसमान पर है आर माधवन का जोश

आगे आर माधवन ने कहा, हमारी फिल्म का क्रेज जबरदस्त है. यूएई में धुरंधर पर बैन लगा था. बावजूद इसके लोगों ने ये फिल्म देखी है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग इंडिया आए, फिल्म देखी और वापस चले गए. धुरंधर 2 के समय भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है. दुबई के बहुत लोग ऐसे हैं जो कि 19 मार्च को ही अपनी मीटिंग इंडिया में रखने वाले हैं. ये वही लोग हैं जो आकर इंडिया में धुरंधर 2 देखेंगे. इतना कहा जा सकता है कि धुरंधर 2 की रिलीज के बाद सिनेमाघर खचाखच भरने वाले हैं.

आर माधवन ने हिलाई सोशल मीडिया की दुनिया

धुरंधर 2 को लेकर ये बयान देकर आर माधवन ने हंगामा खड़ा कर दिया है. अब ये तो हर कोई जानता है कि गल्फ कंट्रीज में धुरंधर बैन थी. बावजूद इसके, वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. अब तक ये फिल्म करीब 1300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है. इस फिल्म ने मेकर्स को मालामाल कर दिया है. ऐसेमें धुरंधर 2 से भी लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि धुरंधर 2 रिलीज के बाद क्या गुल खिलाने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

