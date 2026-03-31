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'कब्रिस्तान में दफ्न...' Dhurandhar 2 के ब्लॉकबस्टर होते ही भड़के राम गोपाल वर्मा, बॉलीवुडवालों को बताया 'गूंगा'

Ram Gopal Varma criticized Bollywood for quiet reaction to Dhurandhar 2 Success: धुरंधर 2 रिलीज के बाद से ही नोट छापने में लगी हुई है. इसी बीच राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड की जमकर लताड़ लगाई है. उन्होंने दावा किया है कि बॉलीवुड इस फिल्म की सक्सेज को पचा नहीं पा रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 31, 2026 10:28 AM IST

'कब्रिस्तान में दफ्न...' Dhurandhar 2 के ब्लॉकबस्टर होते ही भड़के राम गोपाल वर्मा, बॉलीवुडवालों को बताया 'गूंगा'
Dhurandhar 2 Ram Gopal Varma criticized Bollywood

Ram Gopal Varma criticized Bollywood for quiet reaction to Dhurandhar 2 Success: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने इस समय बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रखी है. हर कोई 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में ही बात कर रहा है. फिल्म में संजय दत्त (Sanjay Dutt), आर माधवन (R Madhavan) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) ने भी सबका दिल जीत लिया है. लोग इस फिल्म पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बवाल मचा रखा है. हालांकि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की सफलता पर बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी है. बॉलीवुड के लोग फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' पर बात करने के लिए राजी नहीं है. इसी बीच राम गोलपाल वर्मा ने एक बार फिर से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में बात करनी शुरू कर दी है. राम गोपाल वर्मा ने दावा किया है कि बॉलीवुड को इस तरह से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को नजरअंदाज करना महंगा पड़ने वाला है.

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राम गोपाल वर्मा ने किया पूरे बॉलीवुड को जलील

इस बारे में बात करते हुए राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, आदित्य धर ने बॉलीवुड की नाक के नीचे बम फोड़ दिया है. ऐसे में बॉलीवुड के लोगों ने इस फिल्म पर चुप्पी साध रखी है. ये बात थोड़ी अजीब है. धुरंधर 2के धमाके ने पूरे बॉलीवुड को उठाकर कहीं आउटर स्पेस में फेंक दिया है. यही वजह है जो बॉलीवुड ये बात पचा नहीं पा रहा है. उनकी तालियां दूरी ज्यादा होने की वजह से सुनाई नहीं दे रही हैं. बॉलीवुड के लोग इस बात को यकीन करने के लिए राजी नहीं हैं. तभी तो एक कोने में खड़े होकर ये लोग रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को प्रोपेगांडा बता रहे हैं. वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग इसे भूल जाएं और ये लोग फिर से सड़ी और घिसीपिटी फिल्में बनाना शुरू कर दें.

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राम गोपाल वर्मा ने दिखाई सच्चाई का आइना

राम गोपाल वर्मा ने आगे लिखा, ये लोग धुरंधर 2 की सफलता के आगे पैरालाइज हो गए हैं. उको समझ आ गया है कि वो जो काम भी कर रहे हैं या करने वाले हैं वो धुरंधर को टक्कर नहीं दे पाएगा. धुरंधर 2 जैसी फिल्म को नजरअंदाज करना बेवकूफी है. ये बॉलीवुडवाले इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं. मेरी इनसे गुजारिश है कि धुरंधर 2 को थोड़ी सीरियसली लें. वरना इन लोगों काम सिनेमाघरों में जाने से पहले ही कब्रिस्तान में दफ्न हो जाएगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt