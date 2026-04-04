Dhurandhar 2 Box Office: 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड चकनाचूर होते ही Rana Daggubati ने तोड़ी चुप्पी, आदित्य धर को लेकर कही ये बात

Dhurandhar 2 Rana Daggubati reacts on Aditya Dhar film: हाल ही में फिल्म 'धुरंधर 2' ने 'बाहुबली 2' का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड धराशाही कर दिया है. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर राणा दग्गुबाती ने बड़ बयान दे दिया है.

Dhurandhar 2 Rana Daggubati reacts on Aditya Dhar film: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) जिस तरह से नोट कमा रही है, उस रफ्तार को देखकर हर कोई चौंक गया है. लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी हुई है. इस फिल्म की सफलता का शोर इतना ज्यादा है कि पूरा बॉलीवुड शांत हो गया है. बॉलीवुड के लोग इस फिल्म के बारे में बात करने तक के लिए राजी नहीं है. वहीं साउथ के सपरस्टार्स फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के रिलीज होते ही अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा ने फिल्म की तारीफ की थी. अब इस लिस्ट में बाहुबली स्टार राणा दग्गुबाती का भी नाम जुड़ गया है. आर माधवन (R Madhavan) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) की फिल्म की राणा दग्गुबाती ने खूब तारीफ की है.

धुरंधर 2 को लेकर राणा दग्गुबाती ने दिया बड़ा बयान

वैराइटी इंडिया से बात करते हुए राणा दग्गुबाती ने कहा, फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ डाला है, जो कि अच्छी बात है. मुझे लगता है कि अभी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को और भी आगे जाना है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने बाहुबली 2 के लाइफटाइम अर्निंग को पछाड़ दिया है. 9 साल पहले बाहुबली 2 ने ये रिकॉर्ड बनाया था. इस रिकॉर्ड के बारे में बात करते हुए राणा दग्गुबाती ने कहा, आपके पास बाहुबली और फिल्म 'धुरंधर 2' जैसी फिल्में हैं. आपकी पसंद ही किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप बनाती है.

कोरियन सिनेमा पर राणा दग्गुबाती ने साधा निशाना

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के अलावा राणा दग्गुबाती ने कोरियन शोज के बारे में भी बात की, राणा दग्गुबाती ने कहा, कोरियन सिनेमा आपको सपना दिखाता है वहीं रीजनल सिनेमा आपको कल्चर से जोड़ता है. अमेरिकन्स भी पहले ऐसा कर चुके हैं. एक समय था जब हमें इंडिया से ज्यादा अमेरिका के बारे में पता था. ये सिनेमा के जरिए ही लोगों के दिमाग में डाला गया था. अब इंडिया भी ऐसी फिल्में बना रहा है. फ्रांस में इंडिया की कई फिल्में कमाल कर चुकी हैं. राणा दग्गुबाती के इस बयान ने एक बात तो साफ कर दी है कि धुरंधर 2 की सफलता को देखकर वो इंसिक्योर नहीं हैं. राणा दग्गुबाती चाहते हैं कि धुरंधर 2 जैसी ही सही लेकिन बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काम करे. ताकि बाहर की फिल्में यहां के लोगों को इंफ्लूएंस न कर पाएं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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