Dhurandhar 2: रोज के 30 मिनट कैसे बदल देंगे आपकी जिंदगी... हमजा के राइट हैंड रिजवान ने खोला राज Exclusive

Mustafa Ahmed reveals 30 minutes Fitness Secret: फिल्म धुरंधर 2 में हमजा के राइट हैंड का किरदार निभा चुके एक्टर मुस्तफा अहमद ने अपनी फिटनेस को लेकर एक बड़ा राज खोल दिया है. उन्होंने बताया है कि कैसे आप 30 मिनट में अपनी जिंदगी पलट सकते हैं.

Mustafa Ahmed reveals 30-minute fitness secret: फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) में बॉलीवुड एक्टर और फिटनेस कोच मुस्तफा अहमद ने रिजवान बनकर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) यानी हमजा का पूरा साथ दिया था. इस फिल्म में रिजवान और हमजा दोनों की फिजिक ने खूब लाइमलाइट बटोरी है. हर कोई चाहना लगा है कि उसकी भी रिजवान और हमजा जैसी बॉडी हो. इसी बीच रिजवान ने अपने फैंस के सामने ये राज खोल दिया है. रिजवान यानी मुस्तफा अहमद ने फैंक को बताया है कि 30 मिनट रोजाना एक काम करके वो अपेन आप को बहुत फिट रख सकते हैं. मुस्तफा अहमद का ये बयान सुनकर आदित्य धर (Aditya Dhar) और अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) का भी दिल खुश हो जाएगा. बॉलीवुड लाइफ से बात करते हुए मुस्तफा अहमद ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं मुझे जो भी ज्ञान है वो मेरी मां से मिला है. मैंने उनकी 2 चीजें बहुत मानी हैं. सब्र और शुक्र... नसीब से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है. लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? एक बात याद रखना कि जो आपकी परेशानी है वो किसी का सपना है. डिप्रेशन से ऐसे ही लड़ा जा सकता है. एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी सेहत बहुत जरुरी है. मैं चाहता हूं कि लोग 70-80 की उम्र तक भी किसी के सहारे के बिना रह सके.

मुस्तफा अहमद ने बता दिया फैंस को सबसे बड़ा सीक्रेट

मुस्तफा अहमद ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरी उम्र के लोग बहुत बड़े लगते हैं. वो फिट नहीं हैं. उनको लगता है कि उनकी जिंदगी निकल चुकी है. ये इतना भी मुश्किल है. आपको जिंदगी का 30-30 मिनट खुद को देना चाहिए. ये समय आपकी अपनी सेहत के लिए होना चाहिए. आप 80-90 तक खुद ही काम कर पाएंगे. आपको किसी की लाठी की जरुरत नहीं होगा. इसी के साथ दिन की शुरुआत होनी चाहिए. ये बयान देकर रणवीर सिंह के इस कोस्टार ने सबका दिल जीत लिया है. फिल्म 'धुरंधर' में मुस्तफा अहमद सबका दिल तो जीत ही चुके हैं. अब इतनी सटीक सलाह देकर वो फैंस की नजरों में चढ़ गए हैं.

मुस्तफा अहमद ने जीता फैंस का दिल

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में मुस्तफा अहमद एक से बढ़कर एक स्टंट करते नजर आए हैं. फिल्म के क्लाइमेक्स में मुस्तफा अहमद ने रिजवान बनकर बवाल काटा है, उसे देखकर तो फैंस चौंक ही गए. किसी ने सोचा भी नहीं था कि किसी से ज्यादा बात न कने वाा रिजवान आखिर में पूरा गेम ही पलटकर रख देगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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