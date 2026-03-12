Dhurandhar 2 की महंगी टिकट के बीच इस सिनेमाघर में सस्ते दाम पर देखें रणवीर सिंह की फिल्म! बजट में होगा फुल एंटरटेनमेंट

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की काफी चर्चा हो रही है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग उतावले हो रहे हैं. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का पेड प्रीव्यू 18 मार्च को होने वाला है और इसकी एडवांस टिकट बुकिंग हो रही है. रणवीर सिंह की फिल्म को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिला रहा है. कुछ लोकेशन पर फिल्म 'धुरंधर 2' के टिकट के दाम 4000 रुपये तक पहुंच गए हैं. आइए जानते हैं कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की सस्ती टिकट कहां मिल रही हैं.
फिल्म 'धुरंधर 2' के यहां मिल रहे सस्ते टिकट
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के महंगे टिकट के बीच नोएडा के मूवीटाइम सिनेमाघर में बजट में टिकट है. इस सिनेमाघर में फिल्म को देखने के लिए सिर्फ 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. यहां पर 18 मार्च को शाम 5 बजे से रात 10:30 बजे तक फिल्म के शोज चलेंगे और इनकी टिकट की कीमत 300 रुपये होगी. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को वेब सिनेमा और मिराज सिनेमा में 400 रुपये में देख सकेंगे. बताते चलें कि फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज किया गया था. इसके बाद फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बीते 5 दिनों में 4 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं और 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है. जबकि 18 मार्च को होने वाली पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग में 6 दिन बाकी हैं.
फिल्म 'धुरंधर 2' से जबरदस्त कमाई की उम्मीद
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के पहले पार्ट फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया था. फिल्म ने भारत में करीब 900 करोड़ रुपये तो वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. जबकि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को पाकिस्तान समेत गल्फ देशों में बैन कर दिया था. इसके पीछे की वजह बताई कि फिल्म में एंटी पाकिस्तान कंटेट दिखाया गया है. दिलचस्प बात ये है कि जब ये फिल्म ओटीटी पर आई तो पाकिस्तान में खूब देखी गई और नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी थी. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे सितारे नजर आएंगे. अब उम्मीद की जा रही है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' भी पहले पार्ट की तरह बंपर कलेक्शन करेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
