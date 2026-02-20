ENG हिन्दी
'अमेरिका से आया था...' कौन है हैरी बॉक्सर, जिसने मांगी 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंह से 10 करोड़ की फिरौती?

Bishnoi gang demanded Rs 10 crore from Ranveer Singh: 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले रणवीर सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है, जिसे सुनकर उनके फैंस को सदमा लग जाएगा.

By: Shivani Duksh  |  Published: February 20, 2026 11:52 AM IST

'अमेरिका से आया था...' कौन है हैरी बॉक्सर, जिसने मांगी 'धुरंधर 2' स्टार रणवीर सिंह से 10 करोड़ की फिरौती?
रणवीर सिंह धमकी मामले में नया अपडेट

'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है. मेकर्स इस समय धुरंधर 2 का पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म करने में जुटे हुए हैं. इसी बीच रणवीर सिंह (Ranveer Singh) एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. खबर है कि रणवीर सिंह से 10 करोड़ रुपए की फिरौती की रकम मांगी गई है. इस बात का खुलासा मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया है. सूत्रों की मानें तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने अमेरिका के एक नंबर की जांच की है. इस नंबर की जानकारी हासिल करने के लिए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से बात की गई थी. जांच में दावा किया गया है कि वॉइस नोट की आवाज हैरी बॉक्सर से काफी मिल रही है. रोहित शेट्टी के घर पर जिस दिन फायरिंग हुई है उसके बाजद ही रणवीर सिंह को धमकी मिलने की जानकारी सामने आई थी. हालांकि रणवीर सिंह ने अब तक भी इस धमकी भरे वॉइस नोट को लेकर शिकायत दर्ज नहीं करवाई है. रणवीर सिंह ने अब तक भी एफआईआर दर्ज नहीं की है.

आखिर कौन है हैरी बॉक्सर?

आपको बता दें कि हैरी बॉक्सर का असली नाम हरी चंद जाट है. हरी चंद जाट को लॉरेंस गैंग के एक्टिव मेंबर के तौर पर जाना जाता है. लॉरेंस गैंग का ये शख्स राजस्थान के अलवर का रहने वाला है. किसी जमाने में हरी चंद जाट जयपुर में बॉक्सिंग कोच था. यही वजह है जो उसके नाम से साथ बॉक्स शब्द जुड़ गया. हरी चंद जाट के खिलाफ दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में कई केस दर्ज हैं. हरी चंद जाट पर लूट, हत्या और जबरन वसूली के आरोप लगाए जा चुके हैं. धुरंधर स्टार रणवीर सिंह के साथ हरी चंद जाट का नाम जुड़ते ही उनके फैंस के बीच हंगामा मच गया है. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की अच्छे से जांच कर रही है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए.

लॉरेंस विश्नोई गैंग के चलते बढ़ी रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा

धमकी 2 फरवरी को दी गई थी. वहीं इसका खुलासा करीब 10 फरवरी को हुआ है. लॉरेंस विश्नोई गैंग बीते काफी समय से बॉलीवुड के सितारों के पीछे पड़ा हुआ है. बॉलीवुड के कई सितारों को लॉरेंस विश्नोई गैंग की तरफसे धमकी मिल चुकी है. ऐसे में मुंबई पुलिस ने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है. 6 गार्ड दिन रात लॉरेंस विश्नोई गैंग से धुरंधर स्टार रणवीर सिंह के घर की रक्षा कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुडलाइफ के साथ...

