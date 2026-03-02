ENG हिन्दी
  • Dhurandhar 2 Trailer Update: 3 घंटे से भी लंबी होगी Ranveer Singh की फिल्म, ट्रेलर रिलीज डेट और रनटा...

Dhurandhar 2 Trailer Update: 3 घंटे से भी लंबी होगी Ranveer Singh की फिल्म, ट्रेलर रिलीज डेट और रनटाइम का हुआ ऐलान

Dhurandhar 2 Trailer Update: फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है. एक मीडिया रिपोर्ट में ट्रेलर लॉन्च की तारीख का खुलासा किया गया है और रणवीर सिंह के एक्शन अवतार का भी खुलासा हुआ है.

By: Kavita  |  Published: March 2, 2026 8:41 AM IST

Dhurandhar 2 Trailer Update: 3 घंटे से भी लंबी होगी Ranveer Singh की फिल्म, ट्रेलर रिलीज डेट और रनटाइम का हुआ ऐलान

Dhurandhar 2 Trailer Update: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म ने धांसू कमाई की है और अब फैंस को धुरंधर 2 का इंतजार है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स धुरंधर 2 की एक झलक फैंस को दिखा चुके हैं, लेकिन अब फैंस को नया सरप्राइज मिलने वाला है. मेकर्स धुरंधर 2 का ट्रेलर जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ट्रेलर लॉन्च की तारीख अब सामने आ गई है. धुरंधर 2 का ट्रेलर होली के मौके पर आने वाला है. आइए आपको बताते हैं कि धुरंधर 2 के ट्रेलर से जुड़ा पूरा अपडेट देते हैं.

कब आएगा धुरंधर 2 का ट्रेलर

धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) से जुड़ी पिंकविला की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर होली से पहले ही आ जाएगा. 4 मार्च को होली खेली जाएगी लेकिन मेकर्स दर्शकों का होली सेलिब्रेशन शानदार बनाने के लिए धुरंधर 2 के ट्रेलर को पहले ही जारी कर देंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, 3 मार्च यानी मंगलवार को धुरंधर 2 का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा. इस बार भी रणवीर सिंह अपने एक्शन अवतार में नजर आएंगे. दावा है कि फिल्म का पार्ट 2 पहले वाले से भी काफी शानदार होने वाला है. बता दें कि 3 फरवरी को इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिससे दर्शकों को हिट मिल गया था कि दूसरे पार्ट में क्या क्या होने वाला है.

3 घंटे से भी बड़ी होगी धुरंधर 2

धुरंधर 2 के ट्रेलर से अलावा रनटाइम को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि धुरंधर 2 का रन टाइम 3 घंटे से भी ज्यादा का होगा. ये फिल्म 3 घंटे 55 मिनट की होगी. धुरंधर लगभग 3 घंटे 34 मिनट की थी. यानी धुरंधर 2 अपने पहले पार्ट से भी काफी बड़ी है.

धुरंधर 2 की स्टार कास्ट

इस फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और राकेश बेदी नजर आएंगे. ये कलाकार पहले पार्ट में भी थे. दावा है कि फिल्म में यानी गौतम और इमरान हाशमी भी नजर आने वाले हैं. यामी गौतम का फिल्म में कैमियो होगा और बडे़ साहब का किरदार इमरान हाशमी निभाएंगे. हालांकि, बडे़ साहब के लिए कई कलाकार के नाम सामने आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी

