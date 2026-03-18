Dhurandhar 2 Review: इस डायरेक्टर ने किया 'धुरंधर 2' का रिव्यू, कहा- 'शोले से सौ गुना ज्यादा शानदार'

Ranveer Singh Movie Review: रणवीर सिंह की मच-अवेटेड मूवी 'धुरंधर 2' एक पॉपुलर डायरेक्टर ने देखी है और इसका रिव्यू किया है. आइए जानते हैं कि डायरेक्टर ने फिल्म को लेकर क्या पोस्ट किया है.

डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का 18 मार्च यानी आज पेड प्रीव्य है. ये फिल्म 19 मार्च यानी गुरुवार को रिलीज होने वाली है. फिल्म 'धुरंधर 2' का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म के पेड प्रीव्यू कलेक्शन के साथ ही ओवरसीज मार्केट की कमाई और एडवांस बुकिग कलेक्शन से साफ पता चला रहा है कि ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' का डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने रिव्यू किया है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिनेमा के नए युग की शुरुआत करने वाली है. आइए जानते हैं कि राम गोपाल वर्मा ने फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए और क्या कहा है.

राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखी ये बात

राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है, 'कल रात धुरंधर 2 देखने के बाद फिल्म के कलेक्शन के अनुमानों, दर्शकों के उत्साह, सोशल इम्पैक्ट, सिनेमा की ग्रामर बदलने और ऑडियो-वीडियो के साइकोलॉजिकल असर के मामले में ये फिल्म शोले से 100 गुना ज्यादा अधिक शानदार होगी और मुगल-ए-आजम से लेकर अब तक बनी महानतम फिल्में इसके आगे टीवी सीरियल जैसी लगने लगेंगी.' उन्होंने आगे लिखा, 'ये एक नए सिनेमाई युग का जन्म है. सिनेमा की पिछली दुनिया में जो कुछ भी पहले मौजूद था, उसका अंत है. अब से डायरेक्टर की शब्द की स्पेलिंग की शुरुआत आदित्य धर के नाम से होगी. स्टीवन स्पीलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलन के लिए भी ये समझदारी और बुद्धिमानी होगी कि वे अपना सब काम छोड़कर धुरंधर 2 का पहला शो पहले दिन देखें.' इस तरह से राम गोपाल वर्मा ने फिल्म का धमाकेदार रिव्यू किया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी

गौरतलब है कि रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी के पहले पार्ट में पाकिस्तान के ल्यारी होने वाले गैंगवार और भारत में आतंकी गतिविधियों को करवाने की कहानी को दिखाया गया था. फिल्म में जासूस के रोल में नजर आ रहे रणवीर सिंह की फ्लैशबैक स्टोरी पर फोकस किया जाएगा. फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाया जाएगा कि किस तरह से जसकीरत सिंह रंगी पाकिस्तान जानकर हमजा अल मजारी बन जाता है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अक्षय खन्ना जैसे सितारे नजर आए हैं. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 900 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये ज्यादा का कलेक्शन किया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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