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Dhurandhar 2 के मेकर्स पर स्क्रिप्ट चोरी का आरोप, राइटर संतोष कुमार ने कहा- 'मैंने साल 2023 में लिखी ये कहानी'

Dhurandhar 2 Controversy: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' पर स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप लग रहा है. राइटर संतोष कुमार आरएस ने दावा किया है कि उन्होंने ये कहानी साल 2023 में लिखी थी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 31, 2026 11:29 PM IST

Dhurandhar 2 के मेकर्स पर स्क्रिप्ट चोरी का आरोप, राइटर संतोष कुमार ने कहा- 'मैंने साल 2023 में लिखी ये कहानी'
संतोष कुमार आरएस ने 'धुरंधर 2' की स्क्रिप्ट को अपना बताया है.

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने 13 दिनों में करीब 900 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म में नजर रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन समेतत सभी स्टार्स ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है. वहीं, डायरेक्टर की आदित्य धर की स्टोरीटेलिंग की काफी तारीफ हो रही है. इसी बीच राइटर संतोष कुमार आरएस ने दावा किया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' की कहानी को चुराया गया है जो उन्होंने साल 2023 में लिखी थी. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कहा है.

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संतोष कुमार आरएस ने 'धुरंधर 2' पर केस करने की कही बात

राइटर संतोष कुमार आरएस ने कहा, 'धुरंधर 2 आप सभी ने देखी होगी. सब जगह पर बहुत अच्छी मूवी चल रही है. इस मूवी को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, मेरी कहानी है. मैंने साल 2023 में बहुत से मेहनत से लिखी है थी. उसी साल इधर आकर मैंने बहुत सारी कंपनियों नैरेट किया था क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि अगर आपको बड़ा एक्टर चाहिए तो कॉर्पोरेट लेकर आना. तो कॉर्पोरेट लेने के लिए मैं कई कंपनियों के पास गया. मुझे इस स्क्रिप्ट के लिए आदित्य रॉय कपूर चाहिए था. मैंने बहुत ट्राई किया. बहुत लोगों को कहानी भेजी. मैं स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन का मेंबर हूं. मैंने नवंबर, 2023 में वहां पर भी स्टोरी रजिस्टर की थी. मेरे पास बहुत सारे सबूत और ईमेल कम्युनेकिशन्स हैं. मेरे पास स्केचेस, स्क्रिप्ट हैं. आप सारा देख सकते हैं. मैं जल्द ही ये सबके सामने लाऊंगा. साथ ही मैं फिल्म पर केस भी कर रहा हूं. उन लोगों ने फिल्म अच्छी बनाई है. पर उन्होंने मेरी कहानी को एक्सप्लॉइट किया है.'

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संतोष कुमार आरएस बोले- 'धुरंधर 2' को बना दिया पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा

संतोष कुमार आरएस ने आगे कहा, 'मैंने ये फिल्म सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए बना थी लेकन उन्होंने इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया. ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है. मेरे जैसे बहुत से मासूम राइटर्स हैं, जो साउथ से इधर आकर बहुत ट्राई करते हैं. लोग सकते हैं कि इन्हें प्रोडक्शन वाले सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ये लोग स्क्रिप्ट को कॉपी करके, उसमें कुछ और डालकर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और किसी के साथ ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत लोगों को पता हो जो हमारे साथ हुआ है.' हालांकि, संतोष कुमार आरएस के बयान पर 'धुरंधर 2' की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
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