'अरे कैमरे में मत देख...' जब Dhurandhar में आदित्य धर ने दिया नॉनएक्टर्स को मौका, Vikramm Bhambri ने खोली पोल Exclusive

Vikramm Bhambri reacts on non-actors in Dhurandhar 2: हाल ही में धुरंधर 2 स्टार विक्रम भांबरी ने फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि कैसे आदित्य धर ने नॉनएक्टर्स से भी एक्टिग करवा ली थी.

Vikramm Bhambri reacts on non-actors in Dhurandhar 2: आदित्य धर (Aditya Dhar) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) के शकील यानी विक्रम भांबरी (Vikramm Bhambri) को भी लोग खूब प्यार दे रहे हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), संजय दत्त (Sanjay Dutt) और आर माधवन (R Madhavan) जैसे सितारों के बीच में विक्रम भांबरी ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. धुरंधर 2 की सफलता देखकर विक्रम भांबरी काफी खुश हैं. अब विक्रम भांबरी ने फिल्म के बारे में खुलकर बात भी करनी शुरू कर दी है. कुछ समय पहले ही विक्रम भांबरी ने खुलासा किया है कि कैसे फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान आदित्य धर ने नॉन एक्टर्स से भी एक्टिंग करवा ली थी. इस बारे में बात करते हुए विक्रम भांबरी ने बताया, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म धुरंधर में बहुत सारे नॉन एक्टर्स ने भी काम किया है. आदित्य धर ने बहुत लोगों से एक्टिंग करवा ली. आदित्य धर सबको कैमरे के आगे चलने के लिए कहते थे. एक बार एक लड़का कैमरे को देखकर चलने लगा. तब आदित्य धर ने उससे कहा कि कैमरे को नहीं देखना है. बस नॉर्मल बिहेव करना है.

विक्रम भांबरी ने की आदित्य धर के काम की तारीफ

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के सेट पर शूटिंग के दौरान ही आदित्य धर ने बहुत लोगों को एक्टिंग सिखा डाली थी. वो बहुत टैलेंटेड हैं. विक्रम भांबरी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. सोशल मीडिया पर इस समय फिल्म का एक सीन वायरल हो रहा है जिसमें जयपुर के एक डॉक्टर फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में आर माधवन के साथ बैठे नजर आ रहे हैं. ये सीन इस बात का सबूत है कि आदित्य धर ने बहुत से लोगों को एक्टिंग सिखा दी है और विक्रम भांबरी का बयान सच्चा है.

पाकिस्तान को लेकर विक्रम भांबरी ने दिया बड़ा बयान

विक्रम भांबरी ने पाकिस्तान की वायरल हो रही वीडियोज के बारे में भी बात की है, जिसमें पुलिस के लोग जासूस की छानबीन करते दिखे थे. विक्रम भांबरी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, अगर पाकिस्तान की ये वीडियो सच है तो ये हरतक बहुत बचकानी है, लेकिन हम वीडियो की सच्चाई के बारे में श्योर नहीं हो सकते. हमें नहीं पता कि ये वीडियो सच है भी या फिर नहीं... विक्रम भांबरी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि ऐसे ही किसी वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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