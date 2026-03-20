कौन हैं कानपुर के 21 साल के वैभव गुप्ता? Dhurandhar 2 में अपनी आवाज से किया कमाल...

Who Is Vaibhav Gupta? रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म में कानपुर के रहने वाले वैभव गुप्ता ने गाना गाकर डेब्यू किया है.

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की कहानी और स्टार्स की एक्टिंग के साथ ही इसके गानों को भी खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म के म्यूजिक की लोग तारीफ कर रहे हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' का गाना 'मन अटकेया' (Man Atkeya) चर्चा में बना हुआ है और इसे लोग पसंद कर रहे हैं. फिल्म के इस गाने को कानपुर के रहने वाले वैभव गुप्ता (Vaibhav Gupta) ने गाया है. 21 साल के वैभव गुप्ता ने इस तरह से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है और उनकी शुरुआत काफी जबरदस्त रही है. 'धुरंधर 2' जैसी फिल्म से डेब्यू करना उनके लिए बड़ी बात है. आइए जानते हैं कि वैभव गुप्ता का बैकग्राउंड क्या है.

'इंडियन आइडल 14' के विनर हैं वैभव गुप्ता

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज हुई है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कलेक्शन कर रही है. इसी बीच कानपुर के वैभव गुप्ता चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उन्होंने फिल्म 'धुरंधर 2' का गाना 'मन अटकेया' गाया है. वैभव गुप्ता के बैकग्राउंड की बात करें वह छोटी उम्र से सिंगिंग सीख रहे हैं. उनकी मेहनत रंग लाई और सिंगिंग रियलिटी 'इंडियन आइडल' के सीजन 14 में पहुंचे थे. शो के दौरान वैभव गुप्ता ने अपनी गायकी से जज और आने वाले गेस्ट को प्रभावित किया था और खूब तारीफें बटोरी थीं. कानपुर के वैभव गुप्ता को देश की जनता और जज का काफी प्यार मिला और वह 'इंडियन आइडल 14' के विनर बने.

वैभव गुप्ता ने फिल्म 'धुरंधर 2' से किया डेब्यू

वैभव गुप्ता ने 'इंडियन आइडल 14' के विनर बनने के बाद 2 साल बाद फिल्म 'धुरंधर 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया है. उन्हें इस बड़ी फिल्म से ब्रेक मिला और काफी खुश हैं. वैभव गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि शाश्वत सचदेव के मार्गदर्शन में गाना गया है और उनके लिए इससे अच्छा डेब्यू नहीं हो सकता था. बताते चलें कि गाना 'मन अटकेया' सबसे पहले नुसरत फतेह अली खान ने गाया था. अब इस गाने को रीक्रिएट करके फिल्म 'धुरंधर 2' में लिया गया है. इस गाने को वैभव गुप्ता ने शहजाद अली, टोकन और शाश्वत सचदेव के साथ गाया है. फिल्म 'धुरंधर 2' के बाद वैभव गुप्ता दूसरी मूवी में गाना गाते नजर आएंगे. बता दें कि वैभव गुप्ता के बॉलीवुड डेब्यू के बाद उनके होमटाउन कानपुर में उनकी फैमिली को लोग बधाई दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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