'बच्चा है तू मेरा', अनन्या पांडे और कियारा आडवाणी के साथ राकेश बेदी ने किया कुछ ऐसा, Video देख मजे ले रहे नेटिजन्स

Rakesh Bedi Viral Video: 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) में लीड एक्टर भले ही रणवीर सिंह (Ranveer Singh) हैं, लेकिन अगर किसी एक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, तो वो हैं फिल्म में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi). 'धुरंधर 2' में उन्होंने ऐसा रोल निभाया कि, 71 साल की उम्र में एक्टर के करियर को जबरदस्त बूस्ट मिला है. फिल्म में उनका एक डायलॉग 'बच्चा है तू मेरा' है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और हर कोई इस पर मीम्स बना रहा है. इस बीच एक्टर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कियारा आडवाणी और अनन्या पांडे के साथ कुछ ऐसा करते हैं, जिसे देखकर नेटिजन्स अब एक्टर के खूब मजे ले रहे हैं.
अवॉर्ड फंक्शन का वीडियो हुआ वायरल
'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) स्टार राकेश बेदी हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे थे, जहां बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की थी. वहीं इस इवेंट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बॉलीवुड की दो टॉप एक्ट्रेसेस कियारा आडवाणी और अनन्या पांडे से बात करते नजर आए. वीडियो में साफ दिख रहा था कि, दोनों एक्ट्रेसेस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते नहीं थक रहीं थी, वहीं राकेश बेदी ने भी बड़े प्यार से अनन्या के गाल को छुआ, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.
वीडियो देख नेटिजन्स यूं ले रहे मजे
वहीं जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए नेटिजन्स ने मजेदार कमेंट्स क झड़ी लगा दी. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हों 'बच्चा है तू मेरा'', दूसरे ने मजाक में कहा, 'लगता है सबको बोल रहे हैं 'अरे तुम तो मेरा बच्चा है'', वहीं एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, ''तू बच्चा है मेरा...' चल फैंटा पिलाता हूं.' ऐसे ही तमाम यूजर्स ने एक्टर के मजे लेते हुए कमेट्स किए हैं.
फिल्मों में ही नहीं टीवी शोज में भी मचा चुके हैं तहलका
आपको बता दें कि, राकेश बेदी पिछले 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. उन्होंने 'चश्मे बद्दूर', 'एक दूजे के लिए', 'राम तेरी गंगा मैली' और 'यस बॉस' जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं. मालूम हो कि, राकेश बेदी सिर्फ फिल्में ही नहीं, टीवी पर भी अपना जलवा दिखा चुके हैं. वो कई यादगार सीरियल्स में जैसे 'श्रीमान श्रीमती' और 'भाभी जी घर पर हैं' में नजर आ चुके हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
Subscribe Now
Enroll for our free updates