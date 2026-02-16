Ranveer Singh की जॉम्बी फिल्म 'प्रलय' में मचेगा असली कोहराम! होगी पैन इंडिया कास्टिंग, इन तीन हसीनाओं के नाम आए सामने

Ranveer Singh अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच उनकी अगली फिल्म 'प्रलय' की कास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.

Ranveer Singh Zombie Movie Pralay: बॉलीवुड के अतरंगी स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया, वहीं इसके बाद अब उसके सीक्वल यानी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को लेकर काफी चर्चा हो रही है. हालांकि, 'धुरंधर 2' के अलावा रणवीर अब एक ऐसे जॉनर में कदम रखने जा रहे हैं, जिसने भारतीय सिनेमा की कल्पना को हिलाकर रख दिया है. मालूम हो कि, रणवीर सिंह मेगा बजट फिल्म 'प्रलय' (Pralay) में भी काम कर रहे हैं. ये एक जॉम्बी एपोकैलिप्स ड्रामा मूवी है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया जाएगा. इसी बीच मूवी के जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है.

Pralay में साउथ की हसीनाएं मचाएंगी तबाही!

गौरतलब है कि, जय मेहता के डायरेक्शन में 300 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ बन रही 'प्रलय' रणवीर सिंह (Ranveer Singh Movie Pralay) के करियर की सबसे महंगी सोलो फिल्म ही नहीं बल्कि, यह भारत की पहली ऐसी जॉम्बी फिल्म बनने जा रही है, जिसे पैन इंडिया लेवल पर बड़े पैमाने पर कास्ट किया जा रहा है. इस फिल्म में रणवीर के साथ साउथ की सेंसेशन कल्याणी प्रियदर्शन के बॉलीवुड डेब्यू की चर्चा है. लेकिन इसी बीच खबर है इसमें एक नहीं बल्कि 3-3 साउथ एक्ट्रेस जॉम्बी की डार्क और थ्रिलिंग दुनिया में 'प्रलय' मचाने की तैयारी में हैं.

'प्रलय' में साउथ की ये हसीनाएं मचा सकती हैं तहलका

जय मेहता के डायरेक्शन में बन रही 'प्रलय' एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म है, जो महामारी के बाद की दुनिया पर आधारित हैं, इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे, जो एक पोस्ट-अपोकैल्पिक दुनिया में अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ते दिखाई देंगे. वहीं फिल्म में मलयालम और तमिल सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन भी इस मूवी से बॉलीवुड डेब्यू करेंगी. लेकिन इस बीच खबर है, कि इसके अलावा दो और एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्म में तहलका मचाने वाली हैं.

साउथ की इन हसीनाओं का आया नाम

फिल्मी फ्रेश की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की 'प्रलय' में कल्याणी प्रियदर्शन के अलावा 'कांतारा: चैप्टर 1' में राजकुमारी कनकवती के किरदार से अपनी एक खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत भी इस मूवी में एक अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. वहीं 'प्रलय' की लिस्ट में एक नाम भाग्यश्री बोरसे का भी है, जिन्होंने बॉलीवुड में 'यारियां 2' और तेलुगु फिल्म में 'मिस्टर बच्चन' से अपनी पहचान बनाई है. आखिरी बार उन्हें 2025 में फिल्म 'किंगडम' और 'कांथा' में देखा गया था.

हालांकि, मेकर्स और सितारों की तरफ से अभी तक इस खबर को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है. हालांकि, ये फिल्म बड़े पैमाने पर बन रही है, जिसमें एक्शन और इमोशनल का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा.

