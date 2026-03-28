Dhurandhar 2 के हिट होते ही आदित्य धर की राह पर चले राजमौली, वाराणसी में किया अब तक का सबसे बड़ा बदलाव

SS Rajamouli Varanasi in 2 Parts: सोशल मीडिया पर एसएस राजमौली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में जानकर आपको भी सदमा लग जाएगा. चलिए जानते हैं कि धुरंधर 2 की वजह से राजमौली क्यों सुर्खियों में आ गए हैं.

SS Rajamouli Varanasi in 2 Parts: रणवीर सिंह (Ranveer Singh), आदित्य धर (Aditya Dhar), आर माधवन (R Madhavan), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) और सारा अर्जुन (Sara Arjun) की फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' (Dhurandhar 2) ने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया है. फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' ने बॉलीवुड को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अब हर कोई आदित्य धर की राह पर चलने की तैयारी में जुट गया है. इस लिस्ट में सबसे पहला नाम एसएस राजमौली (S S Rajamouli) का आता है जो कि साउथ के एक जानेमाने फिल्ममेकर हैं. धुरंधर 2 की सफलता को देखते ही एसएस राजमौली की भी आंखें खुल गई हैं. यही वजह है जो उन्होंने फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' को देखते हुए एक बड़ा फैसला कर लिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर 2 द रिवेंज' की ही तरह एस एस राजमौली भी अपनी फिल्म वाराणसी को 2 हिस्सों में रिलीज करने वाले हैं. राजमौली की इस फिल्म के जरिए प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) साउथ डेब्यू करने वाली हैं. फिल्म में देसी गर्ल के साथ महेश बाबू की जोड़ी देखने को मिलने वाली है. ऐसे में एस एस राजमौली किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. पहले एस एस राजमौली ने फिल्म को 2 हिस्सों में बनाने से साफ इनकार कर दिया था.

एसएस राजमौली ने क्यों बदला अपना फैसला

बताया जा रहा है कि फिल्म 'वाराणसी' की कहानी बहुत लंबी है जो कि 3 घंटे की फिल्म में नहीं दिखाई जा पाएगी. ऐसे में एस एस राजमौली ने अपना फैसला बदल दिया है. बताया जा रहा है कि धुरंधर की तरह ही वाराणसी भी 2 हिस्सों में रिलीज हो सकती है. हालांकि एस एस राजमौली ने अब तक भी इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है. इस खबर ने महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के फैंस का दिल खुश कर दिया है. फैंस को यकीन है कि प्रियंका चोपड़ा का कमबैक जबरदस्त होने वाला है. प्रियंका चोपड़ा का लुक वैसे भी सोशल मीडिया पर बवाल मचा चुका है.

क्या बदलने लगा है बॉलीवुड?

वाराणसी की तरह ही रामायण जैसी फिल्म को भी 2 भागों में रिलीज किया जाएगा. इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि बॉलीवुड में फिल्में बनाने का तरीका अब बदलने लगा है. बॉलीवुड को समझ आने लगा है कि आज की जनता पागल नहीं है और आप उसे कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं परोस सकते. यह वजह है जो दावा किया जाता है कि बॉलीवुड के लोग आदित्य धर से नफरत करने लगे हैं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ...

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