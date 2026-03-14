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Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले आदित्य धर पर भड़कीं स्वरा भास्कर की मां, किया पाकिस्तान को सपोर्ट?

Swara Bhaskar mother Ira Bhaskar criticized Dhurandhar 2: धुरंधर 2 बस रिलीज होने को है. ऐसे में स्वरा भास्कर की मां ईरा भास्कर ने आदित्य धर की फिल्म को लेकर चौंकाने वाला बयान दे डाला है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 14, 2026 9:02 AM IST

Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले आदित्य धर पर भड़कीं स्वरा भास्कर की मां, किया पाकिस्तान को सपोर्ट?
Dhurandhar 2

Swara Bhaskar mother Ira Bhaskar criticized Dhurandhar 2: धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) के जरिए आदित्य धर एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने की तैयारी में हैं. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त धमाल मचाने वाले हैं. यही वजह है जो फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ लोगों का एक तबका ऐसा भी है जो कि धुरंधर को ही पसंद नहीं कर रहा है. इस लिस्ट में अब बॉलीवुड अदाकारास्वरा भास्कर की मां ईरा भास्कर का नाम भी शामिल हो गया है. हाल ही में स्वरा भास्कर की मां ईरा भास्कर ने आदित्य धर की फिल्म को लेकर चौंकाने वाला बयान दे डाला है.

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Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Akshaye Khanna Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt