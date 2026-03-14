Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले आदित्य धर पर भड़कीं स्वरा भास्कर की मां, किया पाकिस्तान को सपोर्ट?...

Swara Bhaskar mother Ira Bhaskar criticized Dhurandhar 2: धुरंधर 2 बस रिलीज होने को है. ऐसे में स्वरा भास्कर की मां ईरा भास्कर ने आदित्य धर की फिल्म को लेकर चौंकाने वाला बयान दे डाला है, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया है.

Swara Bhaskar mother Ira Bhaskar criticized Dhurandhar 2: धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) के जरिए आदित्य धर एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचाने की तैयारी में हैं. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त धमाल मचाने वाले हैं. यही वजह है जो फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ लोगों का एक तबका ऐसा भी है जो कि धुरंधर को ही पसंद नहीं कर रहा है. इस लिस्ट में अब बॉलीवुड अदाकारास्वरा भास्कर की मां ईरा भास्कर का नाम भी शामिल हो गया है. हाल ही में स्वरा भास्कर की मां ईरा भास्कर ने आदित्य धर की फिल्म को लेकर चौंकाने वाला बयान दे डाला है.

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