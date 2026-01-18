Dhurandhar 2 का टीजर देखने के लिए हो जाइए तैयार, इस फिल्म के साथ किया जाएगा रिलीज!...

Dhurandhar 2 Teaser: बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों में बीते डेढ़ महीने से धमाल मचाया हुआ है. अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' के टीजर को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) सिनेमाघरों में 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी और डेढ़ महीने से अभी भी लोगों को एंटरटेनमेंट का डोज दे रही है. इस फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) बड़े पर्दे पर 19 मार्च, 2026 को दस्तक देने वाला है. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) स्टारर इस फिल्म के पहले पार्ट को देखने के बाद लोग दूसरे पार्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसी बीच एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) के साथ रिलीज किया जाएगा. गौरतलब है कि फिल्म 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में 23 जनवरी को आएगी. आइए जानते है कि पूरी खबर क्या है.

फिल्म 'बॉर्डर 2' संग दिखाया जाएगा फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज में से एक है. इस फिल्म का बेसब्र से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच 'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर फिल्म 'बॉर्डर 2' के साथ अटैच किया गया है. सूत्र के हवाले से बताया गया है, 'सिनेमाघरों में फिल्म देखने वाले दर्शकों को मन में रिलीज डेट को फिर बैठाना उद्देश्य है. धुरंधर 2 साल 2026 की ईद पर आने वाली है, टीजर में कुछ नए सीन्स के साथ इस डेट को मेकर्स लोगों के मन में उतारना चाहते हैं. धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 दोनों देशभक्ति पर बेस्ड मूवीज हैं, जियो स्टूडियो की टीम देशभक्ति सिनेमा की इस लहर का फायदा उठाना चाहती है. पहले पार्ट के आखिर में क्रेडिट से लिया गया नया टीजर बड़े पर्दे पर प्रीमियर के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा. नए दर्शकों के लिए ये सिर्फ बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा.'

फिल्म 'धुरंधर' से होगा फिल्म 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस क्लैश

फिल्म 'धुरंधर' के कलेक्शन पर नजर डालें तो अब तक हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 875.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी में पाकिस्तान में कराची के ल्यारी में होने वाले गैंगवार और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में आईएसआई की साजिश को बेनकाब किया गया है. बताते चलें कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर साउथ स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगा. ये फिल्म भी 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

