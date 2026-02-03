ENG हिन्दी
Dhurandhar 2 Teaser Out: रणवीर सिंह को देख कांप उठेगा पाकिस्तान, लोग बोले- 'असली धमाका तो अब होगा'

Dhurandhar 2 Teaser: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर मगंलवार को रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म का टीजर काफी पसंद किया जा रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 3, 2026 12:21 PM IST

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुंरधर 2' (Dhurandhar 2) का टीजर का इंतजार खत्म हो गया है. मेकर्स मंगलवार यानी 3 फरवरी को फिल्म की टीजर रिलीज कर दिया है. फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर देखने के बाद लोग इसे बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा उस्ताहित हैं. फिल्म के टीजर में रणवीर सिंह के खतरनाक अंदाज को देखकर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की हालत पतली होने वाली है. फिल्म के टीजर को देखने के बाद लोग 19 मार्च को सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' के टीजर को देखकर लोगों ने क्या रिएक्शन दिए हैं.

फिल्म 'धुंरधर 2' का टीजर हुआ रिलीज

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' यानी 'धुंरधर 2: द रिवेंज' का 1 मिनट 12 सेकेंड का टीजर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के टीजर में रणवीर सिंह की छाए रहे. कुछ किरदारों की झलक देखने को मिली लेकिन रणवीर सिंह पर ही फोकस किया गया. फिल्म 'धुंरधर 2' के टीजर को देखने से पता चल रह है कि रणवीर सिंह के किरदार की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाने वाली है कि वह किस तरह से इंडिया से पाकिस्तान गया और हमजा अल मजारी बन गया. फिलहाल, रणवीर सिंह का खूंखार अंदाज देख पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है. फिल्म 'धुंरधर 2' का टीजर देखकर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, '19 मार्च तक इंतजार नहीं कर सकता.' एक यूजर ने लिखा है, 'असली धमाका तो अब होगा.' एक यूजर ने लिखा है, 'टॉक्सिक से टक्कर लेगी धुरंधर 2.' एक यूजर ने लिखा है, 'हिंदुस्तान जिंदाबाद.'

फिल्म 'धुंरधर' ने किया था इतना कलेक्शन

गौरतलब है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर' को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ने भारत में करीब 900 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी नजर आए. अब फिल्म 'धुंरधर 2' का इंतजार किया जा रहा है. दरअसल, मेकर्स ने फिल्म 'धुंरधर' को जिस जगह पर छोड़ा था, वहां के बाद देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं. अब देखने वाली बात होगी कि क्या फिल्म 'धुंरधर' (3 घंटा 19 मिनट) की तरह फिल्म 'धुंरधर 2' भी की रन टाइमिंग लंबी होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
