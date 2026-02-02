Dhurandhar 2 की रिलीज से 44 दिन पहले आएगा टीजर! Ranveer Singh ने जैसे ही बताया टाइम झूम उठे फैंस...

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बंपर कमाई करते हुए मेकर्स की तिजोरी भर दी थी. फिल्म का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar) अगले महीने यानी 19 मार्च को रिलीज होने वाला है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस बीच रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का टीजर कब रिलीज होगा. एक्टर की पोस्ट देखते ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं और एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक सिर्फ 'धुरंधर 2' के टीजर की रिलीज डेट छाई हुई है. आइए जानते हें कि रणवीर सिंह की इस फिल्म का टीजर कब रिलीज किया जाएगा.
सोशल मीडिया पर छाई रणवीर सिंह की पोस्ट
रणवीर सिंह ने सोमवार यानी 2 फरवरी की शाम को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2' के टीजर को लेकर अपडेट दिया है. दरअसल, उन्होंने स्टोरी पर लिखा है, 'कल 12:12' लिखा है. इसके बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और सोशल मीडिया पर कयासबाजी कर रहे हैं कि फिल्म का टीजर 3 फरवरी को 12:12 पर रिलीज किया जाने वाला है. अगर ऐसा होता है तो फिल्म 'धुरंधर 2' के सिनेमाघरों में दस्तक देने से 44 दिन पहले इसका टीजर रिलीज कर दिया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैंस का उत्साह देखने को मिल रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म के टीजर को लेकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'धुरधंर 2' के डायरेक्टर ने रणवीर सिंह की तरह सेम पोस्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर किया है.
फिल्म 'धुरंधर' ने किया इतना कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने भारत में 900 करोड़ रुपये के करीब और वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म 'धुरंधर' के कलेक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे काफी पसंद किया गया है. अब फिल्म 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' के आखिरी में मेकर्स ने रिवील किया था कि इस फिल्म का पार्ट 2 यानी 'धुरंधर 2' भी आएगा. ये जानकारी मिलते ही फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे. अब देखने वाली वाली होगी इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे सितारे दिखाई दे रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
