Dhurandhar 2 ने रिलीज से पहले तोड़ दिया Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड, 'धुरंधर' के आगे झुक गया 'पुष्पा'!

Dhurandhar 2 Breaks Pushpa 2 Record: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के रिलीज होने में अभी एक सप्ताह बाकी है. इस फिल्म ने रिलीज से पहले अल्लू अर्जुन का फिल्म 'पुष्पा 2' रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 12, 2026 10:32 PM IST

धुरंधर 2 ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की स्टारर 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म को 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म 'धुरंधर 2' का पेड प्रीव्यू 18 मार्च को रखा गया है और इसके लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. इसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि 'धुरंधर 2' ने रिलीज से पहले फिल्म 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' की टिकट का रेट पहुंचा 3100 रुपये

'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई के बोरीवली के स्काई सिटी मॉल के आईनॉक्स मेगाप्लेक्स में INSIGNIA क्लास में टिकट की रेट काफी ज्यादा है. यहां पर फिल्म 'धुरंधर 2' के 10:15 और 11:15 के शोज में रिक्लाइनर सीट के लिए 2900 रुपये की टिकट है तो प्राइम रिक्लाइनर सीट की 3100 रुपये की है. इन दोनों टिकट की कीमत बिना टैक्स की है. इसके बाद भी रिक्लाइनर और प्राइम रिक्लाइनर की सीट उपलब्ध नहीं है. 3100 रुपये टिकट के साथ अब भारत में सबसे महंगा रेगुलर फिल्म टिकट हो गया है. इस तरह से फिल्म 'धुरंधर 2' ने फिल्म 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब तक अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2' का सबसे महंगा टिकट बिका था, जिसकी कीमत 3000 रुपये थी. मुंबई के मैसन पीवीआर में फिल्म 'पुष्पा 2' का 3000 रुपये का टिकट बिका था.

'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग में मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'धुरंधर 2' का 7 मार्च को ट्रेलर रिलीज हुआ था और इसके बाद पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी. 'सैकनिल्क' की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने पेड प्रीव्यू के लिए 12 मार्च की सुबह तक 4 लाख से ज्यादा टिकट बेच दिए थे. फिल्म ने एडवांस बुकिंग 20 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का कितना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'धुरंधर 2' के पहले पार्ट फिल्म 'धुरंधर' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए. बताते चलें कि पहले फिल्म 'धुरंधर 2' का फिल्म 'टॉक्सिक' से क्लैश होने वाल था. अब फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट 4 जून हो गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

