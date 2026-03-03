Dhurandhar 2 Trailer Update: रणवीर सिंह की फिल्म का ट्रेलर क्यों नहीं हुआ रिलीज? सामने आई ये वजह...

Dhurandhar 2 Trailer Postponed: फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. ये 3 मार्च को रिलीज होने वाला था लेकिन इसे पोस्टपोन कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि मेकर्स ने ये फैसला क्यों लिया है.

साल 2026 की मच-अवटेड मूवीज में से एक फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की रिलीज डेट पर लगों की निगाहें टिकी हैं. इससे पहले फिल्म के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. बीते काफी समय से खबरें आ रही थी कि फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 3 मार्च को होली के मौके पर रिलीज किया जाएगा और इसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. हालांकि, रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म का ट्रेलर 3 मार्च यानी मंगलवार को रिलीज नहीं किया गया है. अब लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 3 मार्च को क्यों नहीं रिलीज किया गया है. आइए जानते हैं कि मेकर्स ने ये फैसला क्यों लिया है.

फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर का हो रहा है इंतजार

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर 3 मार्च को रिलीज नहीं होने से फैंस निराश है. इसी बीच 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट में बताया गया है कि मेकर्स ने ऐसा क्यों किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स 3 मार्च को फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर को रिलीज करने का प्लान बनाया था लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने इसमें बदलाव किया है. दरअसल, जब मेकर्स को पता चला कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जिसे नई शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है. इसके बाद मेकर्स ने फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर को पोस्टपोन करने का फैसला किया. अब मेकर्स इसे आगे रिलीज करने के लिए बढ़ गए हैं. अब कयासबाजी हो रही है कि मेकर्स रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को 5 या 6 मार्च को रिलीज कर सकते हैं. बताते चलें कि इस फिल्म का आदित्य धर ने डायरेक्शन किया है. फिल्म में रणवीर सिंह के अपोजिट उनसे 20 साल छोटी एक्ट्रेस सारा अर्जुन हैं. फिल्म के पहले पार्ट में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.

'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' में होगी भिड़ंत

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के साथ ही 19 मार्च साउथ एक्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' भी रिलीज होने वाली है. इस साउथ मूवी के लिए लोग एक्साइटेड हैं और इसके ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा है. फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर बताया जा रहा है कि इसका ट्रेलर 8 मार्च को रिलीज किया जाएगा. हालांकि, यश की फिल्म के मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है. अब देखने वाली बात होगी कि पहले फिल्म 'धुरंधर 2' और फिल्म 'टॉक्सिक' में से किसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

