Dhurandhar 2 Trailer Release Date: इस तारीख को आएगा 'धुरंधर 2' का ट्रेलर, नोट कर लीजिए टाइम

Dhurandhar 2 Trailer Release Date Out: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को आएगी. इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का अनाउंमेंट कर दिया गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 6, 2026 12:29 PM IST

फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर रिलीज डेट आ गई है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच रणवीर सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फिल्म 'धुरंधर 2' के ट्रेलर की रिलीज डेट का अनाउंमेंट कर दिया गया है. इसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह की इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. आइए जानते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर कब रिलीज होगा.

