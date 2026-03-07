ENG हिन्दी
Dhurandhar 2 Trailer: 'रहमान डकैत' की मौत के बाद पाकिस्तान में किसने मचाया नर्क, दुश्मनों पर राज करने निकले रणवीर सिंह

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Trailer: रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर कुछ देर पहले ही रिलीज कर दिया गया है. इस ट्रेलर को देखकर आपके रोंगटे एक बार के लिए जरुर खड़े हो जाएंगे.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 7, 2026 11:27 AM IST

Ranveer Singh Dhurandhar 2 Trailer: आखिरकार वो समय आ ही चुका है जब रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फैंस लंबे समय से फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे. आते ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर ने बवाल मचा दिया है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर में रणवीर सिंह का खूंखार अवतार देखने को मिल रहा है. वहीं ट्रेलर के पहले सीन में आर माधवन तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर ने एक बात साफ कर दी है कि दूसरे पार्ट में रहमान डकैत की मौत के बाद की कहानी दिखाई जाएगी. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर में बताया जा रहा है कि रहमान डकैत की मौत के बाद पाकिस्तान के कितने बुरे हाल हो गए. इस मौके का रणवीर सिंह ने पूरा फायदा उठाया है. हमजा बनकर रणवीर सिंह ने पाकिस्तान में खूब खून की होली खेली है.

रहमान डकैत की मौत के बाद मचा घमासान

रहमान डकैत की मौत के बाद सत्ता किसकी होगी.. इस बात पर जंग होने वाली है. ऐसे में भला रणवीर सिंह कैसे पीछे रह सकते हैं. एक एक सीन में रणवीर सिंह तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर में पूरे पाकिस्तान पर हमजा राज करता नजर आ रहा है. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर में आया ये ट्विस्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है जो कुछ देर में ही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर ने बवाल मचा दिया है. लोग लगातार फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अब वो बस फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर क्या बोल रहे हैं फैंस

फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ट्रेलर पर एक यूजर ने रणवीर सिंह के लिए कमेंट किया, जहां दर्द वहां मर्द... एक दूसरे यूजर ने लिखा, शब्द इस फीलिंग को बयां नहीं कर सकते. मैं बस इतना बोल सकता हूं कि ये बहुत ही शानदार फिल्म होने वाली है. ट्रेलर में रणवीर सिंह की प्रेजेंस शानदार और ताकतवर है. एक और यूजर ने तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को ब्लॉकबस्टर बता दिया. लोगों के रिएक्शन से एक बात तो साफ है कि इस बार भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
