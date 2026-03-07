ENG हिन्दी
Dhurandhar 2 Trailer Reaction: 'धुरंधर 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज, फैंस बोले- 'रणवीर सिंह को मिलेगा ऑस्कर'

Dhurandhar 2 Trailer Out: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. फिल्म के ट्रेलर पर फैंस रिएक्शन दे रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 7, 2026 11:58 AM IST

फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' के लास्ट में जैसे ही बताया गया है कि इसका दूसरा पार्ट रिलीज होगा, उसके बाद से ही 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) का इंतजार किया जा रहा है. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मेकर्स ने 7 मार्च यानी शनिवार को फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज किया है. फिल्म का ट्रेलर फैंस को काफी पसंद आ रहा है और उन्होंने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. फैंस का कहना है कि रणवीर सिंह को जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर अवॉर्ड मिलना चाहिए. आइए देखते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैंस ने क्या प्रतिक्रिया दी है.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का फैंस ने दिया ये रिएक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस गदगद हो गए हैं. फिल्म के ट्रेलर से ही पता चला रहा है कि एक बार फिर हर स्टार ने जबरदस्त एक्टिंग से फिल्म को बेहतरीन बना दिया है. फैंस को फिल्म का ट्रेलर इतना पसंद आया है कि उनका कहना है कि अगले 12 दिन का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है. दरअसल, रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च से रिलीज होगी. फिल्म को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'ये फिल्म 2000 करोड़ रुपये कमाई करेगी.' एक फैन ने लिखा है, 'अब बॉलीवुड का असली कमबैक होगा.' एक फैन ने लिखा है, 'रणवीर सिंह को मिलेगा ऑस्कर.' एक फैन ने लिखा है, 'रणवीर सिंह की दी हुई मौत बहुत कसाईनूमा होती है.'

फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर हो रही थी ये कयासबाजी

बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' के आखिरी में दिखाया जाता है कि हमजा अली मजारी ने रहमान डकैत को मार दिया था. हालांकि, लोग अटकलें लगा रहे थे कि फिल्म 'धुरंधर 2' में रहमान डकैत को जरूर दिखाएंगे, चाहें उसको फ्लैशबैक में दिखाएं. वहीं, अब फिल्म 'धुरंधर 2' का ट्रेलर रिलीज हुआ तो रहमान डकैत की एक भी झलक नहीं दिखाई गई है. अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म में रहमान डकैत की कहानी दिखाते हैं या नहीं. इसके लिए 19 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म जियो स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
