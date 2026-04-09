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Dhurandhar 2: एक बार फिर कोर्ट में घसीटे गए आदित्य धर, कैसे बना 37 साल पुराना गाना 'सिरदर्द'

Dhurandhar 2 Trimurti Film makres file case against Aditya Dhar: हाल ही में आदित्य धर को फिल्म धुरंधर 2 की वजह से एक बार फिर से कोर्ट में घसीटा गया है. इस बार 37 साल पुराना एक गाना आदित्य धर के लिए मुसीबत बन गया है.

By: Shivani Duksh  |  Published: April 9, 2026 12:49 PM IST

Dhurandhar 2: एक बार फिर कोर्ट में घसीटे गए आदित्य धर, कैसे बना 37 साल पुराना गाना 'सिरदर्द'
Dhurandhar 2 Legal Trouble

Dhurandhar 2 Trimurti Film makres file case against Aditya Dhar: हाल ही में खबर आई थी कि आदित्य धर (Aditya Dhar) ने जानेमाने फिल्ममेकर संतोष कुमार को कोर्ट में घसीट लिया है. संतोष कुमार ने जमाने के साने दावा किया था कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) की कहानी उनकी आगामी फिल्म डी साहब की स्क्रिप्ट से इंस्पायर है. जिसके बाद कोर्ट ने संतोष कुमार की जमकर फटकार लगाई है और उनको किसी भी तरह का बयान देने से भी रोक दिया है. इसी बीच संजय दत्त (Sanjay Dutt), रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक बार फिर से आदित्य धर को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे. वजह बना है 37 साल पुराना एक गाना जिसका इस्तेमाल आदित्य धर ने अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) की फिल्म में कर लिया है. यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फिल्म प्रोडक्शन हाउस त्रिमूर्ती की, जिसका गाना 'तिरछी टोपी वाले' (ओए ओए)... का इस्तेमाल फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में किया गया है. अब त्रिमूर्ति फिल्म्स ने B62 स्टूडियोज के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर डाला है.

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त्रिमूर्ति फिल्म्स ने किया है ये दावा

त्रिमूर्ति फिल्म्स का दावा है कि 'धुरंधर 2' में इस गाने के वर्जन का इस्तेमाल किया गया है. जबकि इनके पास आधिकारिक लाइसेंस नहीं था. त्रिमूर्ति फिल्म्स ने खुद को इस गाने के म्यूजिक और साउंड रिकॉर्डिंग का मालिक बताया है. आरोप लग रहे हैं कि आदित्य धर ने बिना इजाजत के गाने का इस्तेमाल फिल्म में कर लिया है. अब त्रिमूर्ति फिल्म्स फिल्म में गाने के इस्तेमाल पर रोक की मांग कर रही है साथ ही साथ हर्जाना भी मांगा जा रहा है. इस खबर ने फिल्म 'धुरंधर 2' के फैंस को सदमा दे दिया है. कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य धर की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं.

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फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर आ रही है एक और बड़ी खबर

दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. मई के आखिरी हफ्ते या फिर जून 2026 में ये फिल्म ओटीटी पर धमाका करेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' नेटफ्लिक्स की जगह JioHotstar पर स्ट्रीम होने वाली है. इस खबर ने फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस का दिल खुश कर दिया है. हालांकि आईपीएल खत्म होने तक फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के फैंस को ओटीटी पर इस फिल्म के आने का इंतजार करना होगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Arjun Rampal Dhurandhar 2 Ranveer Singh Sanjay Dutt