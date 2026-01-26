ENG हिन्दी

Dhurandhar 2: सेट में Leak हुआ फिल्म का क्लाइमेक्स, खुला असली विलेन का राज; Ranveer Singh से होगी धांसू टक्कर

Dhurandhar 2 Update: फिल्म धुरंधर 2 पर बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म के विलेन का नाम लीक हो गया है. इस रिपोर्ट में फिल्म के सबसे बड़े सस्पेस का खुलासा किया गया है.

By: Kavita  |  Published: January 26, 2026 5:01 PM IST

Dhurandhar 2 Update: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. इस फिल्म को रिलीज हुए 50 दिन से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन अभी भी धुरंधर का जादू बॉक्स ऑफिस पर देखने के लिए मिल रहा है. इस बीच धुरंधर के सीक्वल पर काम चल रहा है. जल्द ही सिनेमाघरों में धुरंधर 2 रिलीज होगी. रणवीर सिंह अपनी इस फिल्म की शूटिंग में बिजी है. धुरंधर 2 को लेकर फैंस के बीच कई सारे सवाल बने हुए हैं. हर कोई जानना चाहता है कि रहमान डकैट के के मरने के बाद धुरंधर 2 में कौन विलेन होगा? अब फेंस के इस सवाल के बीच एक रिपोर्ट आई है, जिसमें विलेन का सच पता चल गया है. आइए आपको बताते हैं.

धुरंधर 2 पर आया सबसे बड़ा अपडेट

धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि रणवीर सिंह की इस फिल्म में रहमान डकैट के रोल में अक्षय खन्ना की वापसी होगी. फिर कहा गया कि सलमान खान भी फिल्म में एंट्री हो सकती है. वह फिल्म का असली विलेन बनेंगे. वह धुरंधर 2 में बड़े साहब का रोल निभाएंगे. अब इस फिल्म से जुड़ी एक दूसरी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा किया गया है कि धुरंधर 2 का असली विलेन मेजर इकबाल ही निकलेगा. ये रोल अर्जुन रामपाल निभा रहे हैं. फिल्म के पहले पार्ट में दिखाया गया था कि मेजर इकबाल के इशारों पर ही हिंदुस्तान में धमाके होते हैं और अब फिल्म धुरंधर 2 में भी मेजर इकबाल ही असली विलेन निकलेगा. आदित्य धर फिल्म के एक्शन को एक लेवल ऊपर लेकर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं. दावा है कि फिल्म में रणवीर सिंह हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वल में वापसी कर रहे हैं.

धुरंधर 2 का क्लाइमेक्स सीन

मिड डे की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि पार्ले स्थित गोल्डन टोबैको में प्रोडक्शन यूनिट ने 25 जनवरी से तीन दिन पैचवर्क शुटिंग शुरू की है. इस दौरान फिल्म के मेन खलनायक अर्जुन रामपाल के किरदार मेजर इकबाल के अतीत को बहुत ही अच्छे से दिखाया जाएगा. फिल्म की कहानी के मुताबिक, इकबाल भारत में हुए कई विनाशकारी आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था. रिपोर्ट में खुलासा किया गया हैकि पार्ले की उस प्रोपर्टी को फिल्म के सेट पर बदल दिया गया है और वहां पर अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल की जिंदगी के हिस्से शूट किए जा रहे हैं.

धुरंधर 2 और टॉक्सिग में टक्कर

बता दें कि धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज हो रही है. इसी दिन यश की टॉक्सिक रिलीज हो रही है. यानी इस दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका होने वाला है. दो बड़ी फिल्में टकराएगी. धुरंधर 2 का फैंस इंतजार कर रहे हैं और यश की टॉक्सिक अपने टीजर की वजह से लोगों का ध्यान पहले ही खींच चुकी है.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
