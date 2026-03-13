Dhurandhar 2 की रिलीज से पहले गहराया 'जसकीरत सिंह रंगी' का रहस्य, क्या है रणवीर सिंह का 'उरी' से कनेक्शन? समझें पूरा गणित

Dhurandhar 2 What is Ranveer Singh Connection with Uri: धुरंधर 2 में नजर आने वाला जसकीरत सिंह रंगी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. इस रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जसकीरत सिंह रंगी के दम पर धुरंधर 2 हिट होने वाली है या फिर नहीं...

Dhurandhar 2 What is Ranveer Singh Connection with Uri: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) इस समय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. इनकी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) रिलीज होने को है. 19 मार्च को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली है. ऐसे में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' के मेकर्स ने भी कमर कस ली है. हाल ही में आदित्य धर ने खुलासा किया है कि वो अपे जन्मदिन के मौके पर भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को फाइनल टच देने में जुटे हुए थे. इसी बीच फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का फिल्म उरी से भी कनेक्शन है, जिसके दम पर मेकर्स दांव खेलने वाले हैं. कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में नजर आने वाला जसकीरत सिंह रंगी भी इस फिल्म से जुड़ा हुआ है. चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं.

आखिर कौन है जसकीरत सिंह रंगी?

कुछ समय पहले ही फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का ट्रेलर रिलीज हुआ है. फिल्म के ट्रेलर में जसकीरत सिंह रंगी के बारे में बात की गई है. अब दावा किया जा रहा है कि जसकीरत सिंह रंगी कोई और नहीं बल्कि रणवीर सिंह ही हैं जो कि हमजा बनकर सबकी हालत खराब कर रहे हैं. फिल्म के दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा कि जसकीरत सिंह रंगी कैसे हमजा बना. हालांकि अब भी जसकीरत सिंह रंगी का रहस्य गहराया हुआ है.

क्या है फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का उरी से कनेक्शन?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का इस तरह से उरी के साथ नाम जुड़ना एक इत्तेफाक नहीं है. माना जा रहा है कि सच में फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का विक्की कौशल की इस फिल्म से कनेक्शन है. आदित्य धर ने बहुत ही चालाकी से इन दोनों फिल्मों को आपस में जोड़ दिया है. अगर आपने उरी फिल्म देखी तो तो आपको एक सीन याद होगा जहां पर कीर्ति कुल्हारी बताती हैं कि उनके पति शहीद हो चुके हैं जिनका नाम जसकीरत सिंह रंगी है. माना जा रहा है कि ये वही जसकीरत सिंह रंगी है जो हमजा बनकर सबकी नाम में दम कर रहा है.

विक्की कौशल के साथ काम करने को क्यों उतारू हैं आदित्य धर?

जनवरी में दावा किया गया था कि फिल्म धुरंधर 2 में विक्की कौशल की एंट्री हो रही है. बताया गया कि फिल्म में विक्की कौशल के कुछ एक्शन सीन्स रखे गए हैं. हालांकि फिल्म में रणवीर सिंह और विक्की कौशल का आमना-सामना नहीं होगा. बावजूद इसके फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' का नाम उरी के साथ जुड़ रहा है. बताया जाता है कि विक्की कौशल को आदित्य धर एक एक्टर के तौर पर बहुत पसंद करते हैं. यही वजह है कि वो उरी के जरिए आदित्य धर ने इस फिल्म में विक्की कौशल को भी शामिल कर लिया. अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' और उरी को जोड़ डाला है. हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि विक्की कौशल का 'धुरंधर 2' से कोई लेना देना नहीं है. अब सच क्या है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा.

यामी गौतम भी आएंगी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में नजर

कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' में यामी गौतम भी नजर आने वाली हैं. बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की एक रिपोर्ट की मानें तो फिल्म में यामी गौतम का एक अस्पताल सीन होने वाला है. इस सीन के जरिए ही यामी गौतम धुरंधर 2 में धमाल मचाएंगी. बताया जा रहा है कि यामी गौतम की एंट्री के बाद ही धुरंधर 2 की कहानी में असली मोड़ आने वाला है. अब ये खबर कितनी सच है ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

