ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Dhurandhar 2 और Toxic के क्लैश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ये एक्टर, अरमानों पर फिरा पानी...

Dhurandhar 2 और Toxic के क्लैश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ये एक्टर, अरमानों पर फिरा पानी

This Actor was waiting for Dhurandhar 2 Toxic Clash: हाल ही में एक एक्टर ने धुरंधर 2 और टॉक्सिक के क्लैश को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. हालांकि टॉक्सिक के मेकर्स ने इस सितारे का दिल ही तोड़ दिया.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 11, 2026 1:21 PM IST

Dhurandhar 2 और Toxic के क्लैश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ये एक्टर, अरमानों पर फिरा पानी
Dhurandhar 2 और Toxic के क्लैश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ये एक्टर

This Actor was waiting for Dhurandhar 2 Toxic Clash: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने तैयारी कर ली है कि वो संजय दत्त (Sanjay Dutt), अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) और आर माधवन (R Madhavan) के साथ मिलकर एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं. फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और रिलीज डेट भी काफी करीब है. ऐसे में फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और टीवी सितारे भी फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. टीवी का एक सितारा तो ऐसा भी है जो कि फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' और टॉक्सिक के क्लैश का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं Zwigato, Velle, और बद्तमीज दिल में काम कर चुके एक्टर चिराग मेहरा की जो कि हाल ही में निति टेलर के साथ एक गाने में नजर आए थे. निति टेलर और चिराग मेहरा का गाना वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज हुआ है. इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया है. गाना रिलीज हो जाने के बाद चिराग मेहरा ने अपने फैंस से बीच की है.

Also Read
Toxic के बाद अदिवी शेष की Dacoit की रिलीज डेट हुई चेंज, Dhurandhar 2 से पंगा लेने के लिए तैयार नहीं मेकर्स

धुरंधर 2 और टॉक्सिक को लेकर चिराग मेहरा ने कही ये बात

बॉलीवुडलाइफ से बात करते हुए चिराग मेहरा ने गाने के बारे में बात की. साथ ही साथ वो रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और टॉक्सिक का जिक्र करते नजर आए. जब चिराग मेहरा से पूछा गया कि वो दोनों फिल्मों में से किसे देखना पसंद करेंगे. इसके जवाब में चिराग मेहरा ने कहा, मैं और मेरे परिवार के लोगों को फिल्म देखने का बहुत शौक है. अगर धुरंधर 2 और टॉक्सिक साथ रिलीज होते तो हमें बहुत खुशी होती. मैं पहले पत्नी के साथ जाकर धुरंधर 2 देखता जिसके बाद हम लोग टॉक्सिक का शाम में मजा लेते. हमको एक ही दिन में एक्शन का जबरदस्त डोज मिल जाता है. हालांकि, कहना गलत नहीं होगा कि टॉक्सिक के मेकर्स ने चिराग मेहरा के अरमानों पर पानी फेर दिया है. फिलहाल टॉक्सिक और धुरंधर 2 का कोई क्लैश नहीं हो रहा है.

Also Read
'धुरंधर 2' को नंबर 1 का ताज हासिल करने के लिए इन रिकॉर्ड को देनी होगी मात, रणवीर सिंह के आगे है कड़ी चुनौती

निति टेलर के लिए चिराग मेहता ने कही ये बात

निति टेलर के साथ काम करने को लेकर चिराग मेहरा ने खुलकर बात की. चिराग मेहरा नेकहा मुझे निति टेलर का अंदाज पसंद आया. पहली बार जब मैंने उनको देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो शादीशुदा हैं. उन्होंने खुद को बहुत मेनटेन करके रखा है. वो बहुत खुशमिजाज हैं. उनके साथ काम करके नहीं लगा कि हम पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

Also Read
'Dhurandhar 2' की एडवांस बुकिंग में मची लूट, 2900 तक पहुंची टिकट की कीमत, अब तक हुई इतनी कमाई

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Chirag Mehra Dhurandhar 2 Entertainment News Toxic