'जनता को बेवकूफ समझते हैं...' Dhurandhar 2 vs Toxic की जंग में कूदा ये फिल्ममेकर, यश की फिल्म की उड़ाई धज्जियां

Bollywood Director Dhurandhar 2 vs Toxic Clash: टॉक्सिक और धुरंधर 2 का जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने वाला है. इससे ठीक पहले बॉलीवुड के एक फिल्ममेकर ने यश और उनकी फिल्म के मेकर्स की अच्छे से क्लास लगा दी है.

रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) का दूसरा पार्ट बस रिलीज होने को है. इस बार 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) की भिड़ंत यश की फिल्म टॉक्सिक (Toxic) से होने वाली है. कुछ समय पहले ही मेकर्स ने टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया है. फिल्म 'धुरंधर 2' का बज्ज देखने के बाद भी टॉक्सिक के मेकर्स रिलीज डेट को आगे पीछे करने को तैयार नहीं है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका बुरा असर फिल्म 'धुरंधर 2' और टॉक्सिक दोनों पर ही पड़ने वाला है. इसी बीच बॉलीवुड के एक फिल्ममेकर ने टॉक्सिक के मेकर्स की अच्छे से लताड़ लगाई है. उन्होंने दावा किया है कि आज की ऑडियंस को ऐसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता. यहां हम बात कर रहे हैं जानेमाने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की जिन्होंने फिल्म 'धुरंधर 2' और टॉक्सिक के क्लैश पर खुलकर बात की है.अपने लेटेस्ट ट्वीट में राम गोपाल वर्मा ने लिखा, दोनों फिल्मों में केवल एक ही अंतर है, धुरंधर 2 को ऑडियंस की इंटेलीजेंस को ध्यान में रखकर बनाया गयाहै. वहीं टॉक्सिक में सिर्फ दर्शकों की पसंद को इग्नोर किया गया है.

'टॉक्सिक' को लेकर ये क्या बोल गए रामगोपाल वर्मा?

आगे रामगोपाल वर्मा ने लिखा, KGF 2 एक रीजनल फिल्म थी जिसने लोकल्स को टारगेट किया था. वहीं धुरंधर की ऑडियंस अलग है. इस फिल्म ने लोगों को इंटलैक्ट किया है. यहां पर ये समझना जरुरी है. आदित्य धर ने कभी भी अपनी ऑडियंस को नजरअंदाज नहीं किया है. एक बार जब आकी फिल्म रिलीज हो जाती है तब आपको समझ आता है कि लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. ये अच्छी बात है कि आज के फिल्ममेकर्स को ये बात समझ आ रही है. मुझे लगता है कि 19 मार्च को रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच वर्ल्डवाइड भिड़ंत होने वाली है. यहां मैं फिर कहना चाहता हूं कि टॉक्सिक के मेकर्स को ऑडियंस को बेवकूफ समझना अब बंद करना होगा.

'टॉक्सिक' के मेकर्स 'धरुंधर 2' को लेकर रहे हैं हल्के में

ये बयान देकर रामगोपाल वर्मा ने हंगामा खड़ा कर दिया है. अब ये तो हर कोई जानता है कि धुरंधर 2 का इस समय कितना क्रेज है. धुरंधर के पहलेपार्ट ने छप्परफाड़ कमाई की है. धुरंधर की रिलीज के करीब 3 महनों में ही तीसरा पार्ट भी आ गया है. आदित्य धर ने पूरी तैयारी के साथ धुरंधर को डिजाइन किया है. ऐसे में खतरा तो केवल टॉक्सिक के लिए ही नजर आ रहा है. ये बातजानते हुए भी मेकर्स यश की फिल्म को पीछे हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं.

