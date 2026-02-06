ENG हिन्दी
Dhurandhar 2 या Toxic किस फिल्म के लिए पब्लिक है ज्यादा क्रेजी? एडवांस बज में इस फिल्म ने मारी बाजी

Dhurandhar 2 vs Toxic: मार्च 2026 का महीना फिल्मों के लिहाज से काफी धमाकेदार होने वाला है. वहीं कांटे की टक्कर तो 19 मार्च को देखने को मिलेगी, जब 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' दोनों एक ही दिन पर्दे पर दस्कत देंगी. ऐसे में आइए जानते हैं पब्लिक अभी से किस फिल्म के लिए क्रेजी है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: February 6, 2026 8:44 AM IST

Dhurandhar 2 vs Toxic: बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश होना कोई नई बात नहीं है. अक्सर एक से ज्यादा फिल्में एक ही तारीख पर रिलीज होते देखी गई हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ क्लैश ऐसे होते हैं, जो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सोशल मीडिया पर फैन वॉर का मैदान बन जाते हैं. ऐसा ही मंजर 19 मार्च 2026 को दिखने वाला है. क्योंकि, इस दिन एक तरफ जहां रॉकिंग स्टार यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) पर्दे पर तबाही मचाने आ रही है. वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) भी 19 मार्च 2026 को दस्तक दे रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज से पहले दोनों फिल्मों में से किसका एडवांस बज ज्यादा देखने को मिल रहा है.

प्री-बॉक्स ऑफिस में शुरू हुआ दिलचस्प मुकाबला

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और यश की 'टॉक्सिक' (Toxic) दोनों ही फिल्में 2026 की सबसे बड़ी और धमाकेदार मूवीज मानी जा रही है. वहीं इन दोनों की रिलीज डेट भी एक ही है ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने से पहले ही दोनों मूवीज के बीच दिलचस्प मुकाबला शुरू हो चुका है. दरअसल, 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' (Dhurandhar 2 vs Toxic) के प्री-बॉक्स ऑफिस डेटा के मुताबिक, दोनों में से एक फिल्म साफतौर पर बढ़त बनाए हुए है.

Yash की दमदार वापसी

KGF स्टार यश ने 'केजीएफ' (KGF) और 'केजीएफ चैप्टर 2' से बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लगभग 4 साल बाद पर्दे पर एक बार फिर से 'टॉक्सिक' से वापसी करने जा रहे हैं. ऐसे में फैंस की उम्मीदें उनसे बेहद ज्यादा देखने को मिल रही है. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बन रही पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस नजर आएंगी. हाल ही में इसका टीजर जारी किया गया था, जिसे देखने को बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है जो प्री-बॉक्स ऑफिस पर साफ देखने को मिल रहा है.

मोस्ट अवेटेड फिल्मों में शामिल हैं दोनों मूवीज

यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को साल 2026 की टॉप 5 मोस्ट अवेटेड इंडियन फिल्मों में गिना जा रहा है. वहीं इसमें रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' भी शामिल है. हाल ह में रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.

Dhurandhar 2 या Toxic लोग किसमें दिखा रहे दिलचस्पी?

वहीं रणवीर सिंह की 'धुंरधर 2' (Dhurandhar 2) और यश की 'टॉक्सिक' को हाल ही में BookMyShow पर लिस्ट किया गया है. जहां दोनों ही फिल्मों का जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. लेकिन अगर दोनों फिल्मों के बीच मुकाबले की करें इसमें एक मूवी एडवांस बज में बाजी मार ली है. BookMyShow के लाइव डेटा के मुताबिक, 'धुरंधर 2' को टीजर रिलीज के बाद से 5 फरवरी 2026 तक 106K से ज्यादा यूजर्स का इंटरेस्ट मिल चुका है. हालांकि, ट्रेलर के बाद इन आंकड़ों के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. वहीं 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज के बाद से अब तक 363K+ यूजर्स ने लाइक बटन दबाकर इस फिल्म में अपनी तगड़ी दिलचस्पी दिखाई है.

BookMyShow पर कौन है आगे?

BookMyShow के इन आंकड़ों के मुताबिक, यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को 'धुरंधर 2' से करीब 242% ज्यादा लाइक्स मिले हैं. वैसे तो आंकड़ों को ध्यान रखकर देखा जाए तो दर्शकों के बीच 'टॉक्सिक' का बज ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि, 'धुरंधर 2' को हाल ही में लिस्ट किया गया है और कुछ ही दिनों में 100K से ज्यादा इंटरेस्ट हासिल कर चुकी है और 'टॉक्सिक' को लिस्ट हुए काफी समय बीत चुका है. ऐसे में ये तो साफ है कि, 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर होने वाला ये क्लैश काफी जबरदस्त और दिलचस्प होने वाला है.

किसने मारी बाजी?

अभी के आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल यश की 'टॉक्सिक' आगे है, लेकिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' को कम आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि ये तेजी से अपनी पकड़ बना रही है. अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में तस्वीर बदलती है या नहीं और कौन बाजी मारता है.

