  • Dhurandhar 2 VS Toxic: फिल्म की रिलीज से पहले इस मामले में यश से पिछड़े रणवीर सिंह, जानें कैसे?...

Dhurandhar 2 VS Toxic: फिल्म की रिलीज से पहले इस मामले में यश से पिछड़े रणवीर सिंह, जानें कैसे?

Yash VS Ranveer Singh: फिल्म 'टॉक्सिक' और फिल्म 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले इस मामले में यश ने रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 27, 2026 12:12 PM IST

Dhurandhar 2 VS Toxic: फिल्म की रिलीज से पहले इस मामले में यश से पिछड़े रणवीर सिंह, जानें कैसे?
फिल्म धुरंधर 2 और फिल्म टॉक्सिका का 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस क्लैश होगा.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की मूवी 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) और साउथ स्टार यश (Yash) की फिल्म 'टॉक्सिक' (Toxic) एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ये दोनों मूवीज 19 मार्च को एक साथ बड़े पर दस्तक देंगी. साल 2026 की मच-अवेटेड मूवीज के बॉक्स ऑफिस क्लैश की काफी चर्चा हो रही है. अब देखने वाली बात होगी कि इस क्लैश से दोनों फिल्मों पर कितना असर पड़ता है. इसी बीच एक मामले में यश ने रणवीर सिंह को पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं किस तरह से 'टॉक्सिक' स्टार 'धुरंधर 2' स्टार से आगे निकल गए हैं.

मूवी 'टॉक्सिक' को लेकर ज्यादा लोगों ने दिखाया इंटरेस्ट

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को मिले बंपर रिस्पॉन्स के बाद लोग इसके दूसरे पार्ट यानी फिल्म 'धुरंधर 2' का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, रणवीर सिंह की फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ यश की फिल्म की 'टॉक्सिक' का बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है. दोनों फिल्म का जबरदस्त बज बना हुआ है और इसी बीच यश की टॉक्सिक एक मामले में रणवीर सिंह की धुरंधर से आगे निकल गई है. 'कोईमोई' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बुक माय शो' पर बॉलीवुड एक्टर की फिल्म 'धुरंधर 2' को 1.65 लाख मिले हैं तो साउथ स्टार की मूवी 'टॉक्सिक' को 4.33 लाख इंटरेस्ट मिले हैं. इस तरह से रणवीर सिंह की फिल्म की अपेक्षा यश की फिल्म को लेकर ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है. अब फिल्म के रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि दोनों फिल्मों यानी 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' में से किसे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा.

फिल्म 'टॉक्सिक' और फिल्म 'धुरंधर 2' को होने वाला क्लैश

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से इसका काफी बज बना हुआ है. बताते चलें कि यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का पहली बार टीजर रिलीज किया गया था तो इसके बोल्ड सीन को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद मेकर्स ने फिल्म के टीजर को फिर से रिलीज किया था. वहीं, फिल्म 'धुरंधर' के आगे की कहानी जानने के लिए लोग फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए बेसब्र हो रहे हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली ये दोनों फिल्मों सच्ची घटना पर बेस्ड है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे स्टार्स हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

