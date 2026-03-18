Dhurandhar 2 में कौन हैं बड़े साहब? रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज होते ही सामने आया ये चेहरा...

Who is Bade Sahab? रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज ही बड़े साहब को लेकर खुलासा हो गया है. फिल्म का पहला पार्ट के आने के बाद से इसको लेकर जिज्ञासा बनी हुई थी.

साल 2025 में आई ब्लॉकबस्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) 19 मार्च को सिनेमाघरों रिलीज होने वाली है. हालांकि, मेकर्स ने 18 मार्च को फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज रखे हैं. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार वो समय आ गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज देखने के साथ ही लोगों ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही फिल्म के पहले पार्ट के समय से सबसे बड़े सवाल 'धुरंधर 2' के 'कौन हैं बड़े साहब?' (Who is Dhurandhar 2 Bade Sahab) का जवाब मिल गया है. आए जानते हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' के बड़े साहब कौन हैं.

फिल्म 'धुरंधर 2' के बड़े साहब के राज से उठा पर्दा

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज में बडे साहब के राज से पर्दा हट गया और उनका चेहरा भी सामने आ गया है. इस फिल्म में बड़े साहब दाउद इब्राहिम को दिखाया गया है. फिल्म 'धुरंधर 2' में दिखाया गया है आतंकवादी दाउद इब्राहिम काफी बूढ़ा हो गया है और बेड पर है. वहीं, अब लोगों की जिज्ञासा है कि फिल्म में दाउद इब्राहिम का रोल किसने किया है? बताया जा रहा है कि एक्टर दानिश इकबाल ने ये किरदार निभाया है. फिल्म 'धुरंधर 2' के बड़े साहब के बारे में जानने को लेकर लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और आखिरकार उनका सस्पेंस खत्म हो गया है. गौरतलब है कि साउथ इंडिया के कुछ सिनेमाघरों में फिल्म 'धुरंधर 2' के पेड प्रीव्यू शोज को कैंसिल कर दिया गया है. इसके बाद डायरेक्टर आदित्य धर ने माफी मांगी है. आदित्य धर ने कहा कि तकनीकी कमी के कारण फिल्म नहीं दिखाई जा सकी.

फिल्म 'धुरंधर 2' को एडवांस बुकिंग में मिला अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म 'धुरंधर 2' को एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. पेड प्रीव्यू शोज से लेकर ओवरसीज मार्केट और ओपनिंग डे के एडवांस बुकिंग में फिल्म 'धुरंधर 2' ने शाम तक 165 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी. इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि रणवीर सिंह की ये फिल्म 200 करोड़ रुपये की ओपनिंग ले सकती है. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' रणवीर सिंह के साथ राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन जैसे सितारे नजर आ रहे हैं. बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more