Dhurandhar 2 की कमाई में ऐसे सेंध लगाएंगे Akshay Kumar? Bhooth Bangla को लेकर Ekta Kapoor ने किया बड़ा खुलासा

Why Akshay Kumar Bhooth Bangla to release weeks after Dhurandhar 2: हाल ही में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) का ऐलान किया था. इस दौरान मेकर्स ने फिल्म का शानदार पोस्टर शेयर करके सबको चौंका दिया था. टॉक्सिक के बाद अब अक्षय कुमार की ये फिल्म भी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को कड़ी टक्कर देने वाली है. एकता कपूर फिल्म 'भूत बंगला' को धुरंधर 2 के रिलीज के कुछ हफ्तों बाद रिलीज करने की प्लानिंग कर रही हैं. मतलब साफ है कि एकता कपूर फिल्म 'भूत बंगला' के जरिए धुरंधर 2 को चैलेंज करने का रिस्क लेने वाली हैं. इसी बीच एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने खुलासा किया है कि वो किस वजह से फिल्म 'भूत बंगला' को धुरंधर के पीछे पीछे रिलीज करने वाली हैं.

भूत बंगला क लेकर एकता कपूर ने दिया ये बयान

अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए एकता कपूर ने कहा, हमारी फिल्म 10 अप्रैल को वर्ल्डवाइड रिलीज होने वाली है. अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' को जब तक रिलीज किया जाएगा तब तब धुरंधर 2 और टॉक्सिक दोनों ही अच्छा खासा कमाई कर चुके होंगी. हमारी फिल्म तब रिलीज की जाएगी जब स्कूल्स के पेपर्स खत्म हो चुके होंगे. उस समय स्टूडेंट्स भी वेकेशन टाइम में चल रहे होंगे. एकता कपूर ने ये बयान देकर एक बात तो साफ कर दी है कि वो सोच समझकर ही अक्षय कुमार की फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कर रही हैं. वेकेशन टाइम होने की वजह से एकता कपूर को 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' से भी डर नहीं लग रहा है.

धुरंधर 2 और टॉक्सिक के लिए सिरदर्द बनेंगे अक्षय कुमार

माना जा रहा है कि अगल 10 अप्रैल को भूत बंदला रिलीज होगी तो इसका सीधा असर धुरंधर 2 और टॉक्सिककी कमाई पर देखने को मिल सकता है. यहां मजेदार बात ये है कि धुरंधर 2 और टॉक्सिक एक्शन फिल्म्स हैं. वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला हॉरर कॉमेडी है. ऐसे में कॉलेज और स्कूल के बच्चे अक्षय कुमार की फिल्म में दिलचस्पी जरूर दिखाने वाले हैं. गौरतलब है कि अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म का पोस्टर शेयर करके बवाल मचा दिया था. इस पोस्टर में अक्षय कुमार काफी खूंखार अंदाज में नजर आए हैं. हालांकि लोग इस पोस्टर की तुलना कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया लुक से कर रहे हैं. हालांकि फैंस को अक्षय कुमार की इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं.

