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Dhurandhar 2: जलने की आ रही है बू... क्या सच में पूरे बॉलीवुड की आंखों में खटक रहे हैं Aditya Dhar? बन गए इंडस्ट्री के सिर का दर्द

Why Does Bollywood Hate Dhurandhar 2 Director Aditya Dhar: दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के लोग धुरंधर 2 के डायरेक्टर आदित्य धर से नफरत करते हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है.

By: Shivani Duksh  |  Published: March 15, 2026 7:25 AM IST

Dhurandhar 2: जलने की आ रही है बू... क्या सच में पूरे बॉलीवुड की आंखों में खटक रहे हैं Aditya Dhar? बन गए इंडस्ट्री के सिर का दर्द
Dhurandhar 2: क्या सच में पूरे बॉलीवुड की आंखों में खटक रहे हैं Aditya Dhar?

Why Does Bollywood Hate Dhurandhar 2, Director Aditya Dhar: अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna), रणवीर सिंह (Ranveer Singh), संजय दत्त और आर माधवन की फिल्म 'धुरंधर 2' (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म के मेकर्स पर प्रेशर बना हुआ है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब आदित्य धर ने एक पोस्ट शेयर की थी. इस दौरान आदित्य धर ने दावा किया था कि वो अपने जन्मदिन के मौके पर भी फिल्म धुरंधर 2 को फाइनल टच देने में लगे हुए थे. आदित्य धर ने खुलासा किया था कि उन पर बहुत प्रेशर है. उनको साबित करना है कि धुरंधर 2 भी एक बड़ी हिट है. इसी बीच दावा किया जा रहा है कि आदित्य धर से बॉलीवुड जलने लगा है. पूरी इंडस्ट्री के लोग आदित्य धर की कामयाबी से परेशान हैं. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बात का खुलासा तो जानेमाने फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने किया है. कुछ समय पहले ही राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है. Rediff को दिए एक इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने कहा, फिल्म धुरंधर को बनाकर आदित्य धर कहानी सुनाने का तरीका ही बदल डाला है. इस फिल्म की रिलीज क बाद बॉलीवुड में बदलाव आएगा.

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राम गोपाल वर्मा ने खोली इंडस्ट्री की पोल

राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा, आर माधवन और रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के जरिए आदित्य धर ने हिंदी ही हीं बल्कि रीजनल सिनेमा को भी एक नया आइडिया दे डाला है. आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी बिग बजट साउथ फिल्में धुरंधर की वजह से दोबारा शूट की जा रही हैं. मेकर्स समझ गए हैं कि अब ऑडियंस की पसंद भी बदल रही है. इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स पर फाइनेंशियल प्रेशर है. इस फिल्म ने फिल्ममेकर्स को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने को मजबूर कर दिया है. ये बात बॉलीवुड और मनोरंजन जगत के लोगों को खस पसंद नहीं आ रही है. यही वजह है कि लोग अब आदित्य धर से नफरत करने लगे हैं.

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यामी गौतम भी आईं लपेटे में?

आगे राम गोपाल वर्मा ने कहा, अब यामी गौतम और आदित्य धर दोनों को ही सोच-समझकर आगे बढ़ना होगा. फिल्म इंडस्ट्री इस कपल को बहुत ध्यान से देख रही है. उनका हर कदम सोच-समझकर बढ़ाने होंगे. लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक गलती हो जाए. अगर ऐसा होता है तो पूरा बॉलीवुड इनके पीछे पड़ जाएगा. इन दोनों से लोगों को जलन हो रही है. आदित्य धर और यामी गौतम दोनों को ही ये बात समझनी होगी.

कितनी है राम गोपाल वर्मा के बयान में सच्चाई?

भले ही बॉलीवुड के लोग कितनी भी धुरंधर की तारीफ कर लें लेकिन सच्चाई ये है कि इस फिल्म ने बहुत कुछ बदलकर रक दिया है. 100 दिन होे के बाद भी ये फिल्म नोट छाप रही है. इससे पता चलता है कि आदित्य धर का आइडिया कितना खतरनाक था. इस फिल्म ने बड़ी बड़ी फिल्मों की हालत खराब करके रख दी. बॉलीवुड के लोग अपनी फिल्मों की रिलीज डेट हटा रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि बॉलीवुड में डर का माहौल है. ऐसे में आदित्य धर से नफरत होना कोई बड़ी बात तो नहीं...

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राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर को क्यों दी चेतावनी?

राम गोपाल वर्मा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. हालांकि इस तरह से आदित्य धर को चेतावनी देकर राम गोपाल वर्मा ने सबको चौंका दिया है. राम गोपाल वर्मा ने साफ कर दिया है कि आने वाला समय आदित्य धर और यामी गौतम दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है. इससे पता चलता है कि राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड को कितने करीब से देखा है. हालांकि कुछ लोग राम गोपाल वर्मा को आदित्य धर का फैन भी बता रहे हैं. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ......और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Ram Gopal Varma