Dhurandhar 2 X review: इंटरनेट पर वायरल हुआ 'धुरंधर 2' का पहला रिव्यू, सस्पेंस, एक्शन और रणवीर की एक्टिंग ने उड़ाए होश

रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने 'धुरंधर 2' के साथ इतिहास रच दिया है. फिल्म को क्रिटिक्स ने 'मास्टरपीस' बताया है और तरण आदर्श ने इसे 4.5 स्टार की रेटिंग दी है. हमजा की कहानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीन्स ने दर्शकों को बांध लिया है.

बॉक्स ऑफिस पर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका साल 2026 से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. 'धुरंधर 2: द रिवेंज' ने अपने पेड प्रीव्यू के साथ सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है और 19 मार्च को यह फिल्म दुनियाभर में तहलका मचाने के लिए तैयार है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक्शन, इमोशन और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स-अप है. आइए जानते हैं फिल्म के सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स (X) रिव्यू के बारे में.

कैसी है फिल्म की कहानी?

फिल्म में असली जान हमजा अल मजारी का किरदार है, जो रहस्यों और मुश्किलों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है. 'धुरंधर 2' की कहानी बदले, धोखे की साजिश और सस्पेंस का एक ऐसा मिक्स-अप है, जो दर्शकों को अपनी कुर्सी से हिलने का मौका नहीं देता. हमजा का किरदार इस बार काफी गंभीर है, जिसे रणवीर सिंह ने जीवंत कर दिया है. वहीं, सारा अर्जुन ने अपनी मासूमियत और बेहतरीन एक्टिंग से कहानी में नई जान फूंक दी है. बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदारों को बहुत शानदार तरीके से निभाया है, जिससे फिल्म और भी मजबूत हो गई है.

क्रिटिक्स ने दिया रिव्यू

मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'धुरंधर 2' को 4.5 स्टार देते हुए इसे एक 'मास्टरपीस' बताया है. उन्होंने अपने रिव्यू में लिखा कि "#Dhurandhar2 हर उम्मीद पर खरी उतरती है, चाहे वो स्केल हो, ड्रामा, इमोशन या फिर धमाकेदार एक्शन. आदित्य धर, आप कमाल के हैं! यह एक एपिक ब्लॉकबस्टर है, जिसने सभी उम्मीदों को पार कर लिया है." तरण आदर्श के मुताबिक, फिल्म की रीढ़ इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले है. फिल्म का क्लाइमेक्स इतना खतरनाक और जबरदस्त है कि थिएटर से बाहर निकलते वक्त दर्शक एकदम हैरान हो जाएंगे.

आदित्य धर का विजन

फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे बड़ी फिल्मों के उस्ताद हैं. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और एक्शन सीन्स ग्लोबल लेवल के हैं. बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के माहौल को और भी डीप बना रहा है. हालांकि पेड प्रीव्यू के दौरान कुछ तकनीकी देरी हुई, लेकिन सिनेमाघरों के बाहर लगी लंबी लाइन साफ बयां कर रहें थे कि फैंस के सिर पर इस फिल्म का जुनून सवार है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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