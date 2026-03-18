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Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स में छुपा है 'धुरंधर 3' का हिंट? रिलीज से पहले आदित्य धर ने की स्पॉइलर न शेयर करने की अपील

Dhurandhar 2 की चर्चा हर तरफ हो रही है. आज यानी 18 मार्च 2026 को फिल्म का पेड प्रीव्यू शो होने वाला है, जिसके पहले डायरेक्टर आदित्य धर ने लोगों से एक खास अपील की है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: March 18, 2026 2:27 PM IST

Dhurandhar 2 के क्लाइमेक्स में छुपा है 'धुरंधर 3' का हिंट? रिलीज से पहले आदित्य धर ने की स्पॉइलर न शेयर करने की अपील

Aditya Dhar Appeals For Dhurandhar 2 Fans: बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर आदित्य धर (Aditya Dhar) ने पिछले साल 'धुरंधर' (Dhurandhar) से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था. वहीं अब इसके दूसरे पार्ट यानी 'धुरंधर 2: द रिवेंज' (Dhurandhar 2) का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. दर्शक इसके अनाउंसमेंट के बाद से ही इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब जाकर खत्म होने वाला है. 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली इस मूवी का 18 मार्च 2026 की शाम से ही पेड प्रीव्यू शुरू हो रहे हैं, लेकिन रिलीज से ठीक पहले मूवी के डायरेक्टर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर 'धुरंधर 2' (Aditya Dhar Note For Fans) के फैंस से खास अपील की है.

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फैंस के नाम आदित्य धर का पैगाम

18 मार्च 2026 को होने वाले 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) के पेड प्रीव्यू से कुछ घंटे पहले ही डायरेक्टर आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया है. आदित्य ने नोट में लिखा, 'मेरे प्यारे और शानदार धुरंधर परिवार के नाम... 5 दिसंबर 2025 को जब धुरंधर दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब से लेकर अब तक आप लोगों ने फिल्म को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे जीया है. आपने फिल्म की छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया, हर सीन पर चर्चा की और कई बार फिल्म देखकर वो चीजें भी नोटिस की जो शायद मैंने भी नहीं सोची थीं.'

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'धुरंधर 2' में है दर्शकों के लिए खास सरप्राइज?

आदित्य ने आगे लिखते हुए कहा, 'इस सफर में हमारी फिल्म आपकी ह गई, फिर देश की और फिर पूरी दुनिया की. एक फिल्ममेकर के लिए इससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता.' उन्होंने आगे 'धुरंधर 2' के सस्पेंस के बारे में बात करते लिए लिखा, 'पहले पार्ट को मिले प्यार को देखते हुए पूरी टीम जानती थी कि 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ दर्शकों को कुछ ऐसा देना होगा जो उन्हें हैरान कर दे.'

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आदित्य ने फैंस से की ये खास अपील

आदित्य धर ने अपने नोट में आगे फिल्म के स्पॉइलर को लेकर बात करते हुए लिखा, 'हमने 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को पूरे दिल से बनाया है ताकि आप हर ट्विस्ट और हर इमोशन को वैसे ही महसूस कर सकें जैसा उसे महसूस किया जाना चाहिए. फिल्म को थिएटर के अंधेरे में दोस्तों और परिवार के साथ देखना ही असली एक्सपीरियंस है. किसी के फोन पर धुंधली फोटो या वीडियो में इसे देखना सही नहीं है. इसलिए, मेरी आप सबसे दिल से एक गुजारिश है...प्लीज स्पॉइलर शेयर न करें. हर फैन को थिएटर में बिना कुछ जाने, बस एक जिज्ञासा के साथ जाने दें और वहां से अपनी एक अलग याद लेकर निकलने दें. आपने 'धुरंधर' को इतना बड़ा बनाया है, अब इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी मैं आप पर छोड़ता हूं.'

आदित्य धर की इस बात ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

आदित्य ने नोट शयेर करते हुए एक और बड़ी बात लिखी जिससे फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. दरअसल, उन्होंने पोस्ट में हिंट देते हुए कहा, 'ओह! एक और बात...जब तक फिल्म के क्रेडिट्स खत्म न हो जाएं, तब तक अपनी सीट से मत उठिएगा.' आदित्य के इस मैसेज से साफ है कि फिल्म के आखिर में दर्शकों के लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है. वहीं आदित्य के इस पोस्ट के बाद काफी लोग इसे 'धुरंधर 3' से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, हकीकत तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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About the Author

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Aditya Dhar Dhurandhar 2 Entertainment News Ranveer Singh Trending News