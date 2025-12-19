'बच्चा पैदा करने का शौक नहीं...', Akshay Khanna के इस बयान ने फैंस के बीच मचाया हंगामा, शादी पर भी कही बड़ी बात

Dhurandhar Actor Akshay Khanna On Marriage: धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना 50 की उम्र में भी सिंगल हैं. अब एक्टर का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने शादी और बच्चों पर बात की है. उनका बयान वायरल हो रहा है.

Dhurandhar Actor Akshay Khanna On Marriage: साल 2025 अक्षय खन्ना के नाम रहा. पहले अभिनेता ने फिल्म छावा में औरंगजेब का रोल निभाकर हर किसी को इंप्रेस कर दिया और साल के अंत में उन्होंने धुरंधर से बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी. फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत के रोल से जान फूंक देने वाली एक्टिंग की. सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना की जमकर तारीफ हो रही है. इसी बीच लोग अक्षय खन्ना की पर्सनल लाइफ के बारे में भी जमकर जानकारी सर्च कर रहे हैं. लोग अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि अक्षय खन्ना 50 साल की उम्र में भी सिंगल क्यों हैं? इस पर एक्टर का क्या कहना है आइए आपको बताते हैं.

जिंदगी में शादी और बच्चे नहीं चाहते अक्षय खन्ना

धुरंधर (Dhurandhar) एक्टर अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) 50 साल के हैं लेकिन आज भी सिंगल हैं. अभिनेता का नाम करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय जैसी हसीनाओं के साथ जुड़ चुका है लेकिन फिर भी एक्टर ने अपनी जिंदगी में शादी को तवज्जों नहीं दी है. इस वजह से वह अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है. कई बार अक्षय खन्ना से शादी न करने की वजह पूछी गई है और एक्टर ने भी समय समय पर इसका जवाब दिया है. एक बार तो अक्षय खन्ना ने साफ कह दिया था कि उन्हें बच्चे करने का कोई शौक नहीं है. अक्षय खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मुझे शौक नहीं है बच्चे पैदा करने का. कई लोगों को शौक होता है कि मेरा बेटा हो, बीवी हो या फैमिली हो... मेरा कोई... मुझे जल्दी नहीं है. मुझे इस चीज का शौक भी नहीं है कि मेरी जिंदगी में कोई हो. बच्चे हो... या फैमिली हो. ये ऐसी चीजें हैं ही नहीं, जो मेरा ध्यान खींचती है.'

TRENDING NOW

जिंदगी से क्या डिमांड करते हैं अक्षय खन्ना

इसके आगे अक्षय खन्ना कहा था कि मेरा एक ही सपना नहीं है. ये अजीब है क्या... पता नहीं... लेकिन कभी ऐसा सपना नहीं रहा जिसमें मैंने सोचा हो कि एक दिन मेरा बच्चा हो. वो गार्डन में खेल रहा होगा और मैं देखूंगा. तब मैं गार्डनिंग कर रहा होउंगा.' इसके बाद अक्षय खन्ना ने कहा कि ये सब सोसाइटी की तरफ से तय किए गए रूल्स हैं जिसमें हमें जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है. इस उम्र में शादी होती है और फिर उस उम्र में काम करना होता है. इसके बाद रिटायर होना होता है. अक्षय खन्ना ने आखिर में कहा था कि ये बहुत इरिटेटिंग है कि लोग मुझे जानते भी नहीं लेकिन वो लोग मुझसे सवाल करेंगे कि आप कब शादी कर रहे हैं. मुझे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पसंद नहीं। मैं बिल्कुल केयर फ्री लाइफ चाहता हूं. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more