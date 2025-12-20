ENG हिन्दी
'मैंने उनकी मां बनने...', कविता खन्ना ने सौतेले बेटे अक्षय खन्ना को लेकर कही ये बात

Kavita Khanna Talks About Akshaye Khanna: दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने अपने सौतेले बेटे अक्षय खन्ना को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 20, 2025 12:51 PM IST

'मैंने उनकी मां बनने...', कविता खन्ना ने सौतेले बेटे अक्षय खन्ना को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) में उनके किरदार रहमान डकैत के बारे में लोग बात कर रहे हैं और उनकी जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं. फिल्म में निगेटिव रोल में नजर आए अक्षय खन्ना अपने अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी फिल्म 'धुरंधर' ने 15 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी बीच अक्षय खन्ना की सौतेली मां कविता खन्ना (Kavita Khanna) ने एक इंटरव्यू के दौरान उनको लेकर बात की है. इसके अलावा कविता खन्ना ने अपने पति विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि खन्ना के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. बताते चलें कि अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना ने दो शादियां की थीं.

कविता खन्ना ने सौतेले रिश्तों पर की बात

दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने लवीना टंडन के साथ बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने सौतेले बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना के साथ रिश्तो को लेकर बात की. कविता खन्ना ने कहा, 'राहुल और अक्षय मेरे थे क्योंकि वो दोनों विनोद के बच्चे थे. उन दोनों को मेरा होना ही था लेकिन वे मेरे नहीं थे. मैंने कभी उनकी मां बनने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनके पास पहले से ही सबसे अच्छी मां थी.' कविता खन्ना ने अपने पति विनोद खन्ना की पहली पत्नी गीतांजलि खन्ना को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'हम बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं था. हम दोनों के बीच बहुत सम्मान था और कुछ सीमाएं थीं. हमें किसी की भी बातों का फर्क नहीं पड़ता था.'

विनोद खन्ना के दो शादियों से हैं चार बच्चे

बताते चलें कि विनोद खन्ना ने साल 1971 में गीतांजलि खन्ना से शादी की थी. उनके दो बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना हैं. साल 1985 दोनों अलग हो गए थे. दरअसल, विनोद खन्ना आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम चले गए थे. जब वह वहां से वापस आए तो उन्होंने साल 1990 में कविता खन्ना के साथ दूसरी शादी की थी. दोनों के एक बेटा साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा खन्ना हैं. साल 2017 में विनोद खन्ना का निधन हो गया था. वहीं, उनकी पहली पत्नी और अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना की मां गीतांजलि खन्ना का साल 2018 में निधन हो गया था. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
