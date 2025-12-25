Christmas 2025: क्रिसमस पर फैमिली मैन बने 'धुरंधर' एक्टर अर्जुन रामपाल, गर्लफ्रेंड और बच्चों संग सेलिब्रेशन की तस्वीरें हुईं वायरल

Dhurandhar Actor Arjun Rampal: क्रिसमस 2025 के मौके पर बॉलीवुड एक्टर और 'धुरंधर' स्टार अर्जुन रामपाल ने अपने फैंस को एक प्यारा सा सरप्राइज दिया. जिसकी झलक सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की है.

December 25, 2025

Christmas 2025: क्रिसमस 2025 के मौके पर बॉलीवुड एक्टर और 'धुरंधर' स्टार अर्जुन रामपाल ने अपने फैंस को एक प्यारा सा सरप्राइज दिया. उन्होंने अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स और दोनों बेटों आरिक और आरिव के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं. इन तस्वीरों में अर्जुन का फैमिली मैन वाला अंदाज साफ नजर आ रहा है.

घर में सजी क्रिसमस की रौनक

अर्जुन रामपाल के घर को क्रिसमस के लिए बेहद खूबसूरती से सजाया गया था. चमकती लाइट्स, सजा हुआ क्रिसमस ट्री और घर का सादा लेकिन एलिगेंट डेकोर त्योहार के माहौल को और खास बना रहा था. तस्वीरों में साफ दिख रहा है, कि यह सेलिब्रेशन पूरी तरह फैमिली टाइम को समर्पित था.

बच्चों के साथ क्यूट मोमेंट्स

इस क्रिसमस की सबसे खास बात अर्जुन के बच्चों के साथ बिताए गए पल रहे. आरिक और आरिव गार्डन में बने नेचर-स्टाइल क्रिसमस क्रेच के पास खेलते नजर आए, जहां उनकी मासूम मस्ती ने फैंस का दिल जीत लिया. बच्चों के चेहरे की खुशी और अर्जुन का उन्हें एंजॉय कराते अंदाज तस्वीरों को और भी खास बना रहा है.

टीवी टाइम और गेम्स से बना दिन यादगार

काम से ब्रेक लेकर अर्जुन रामपाल ने क्रिसमस का पूरा दिन अपने परिवार को दिया. तस्वीरों और वीडियो में वह बच्चों के साथ टीवी देखते और गेम्स खेलते नजर आए. गैब्रिएला डेमेट्रियड्स भी इस दौरान फैमिली के साथ पूरी तरह एंजॉय करती दिखीं.

'धुरंधर' की सफलता के बीच सेलिब्रेशन

खास बात यह भी है, कि अर्जुन रामपाल हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' की ब्लॉकबस्टर सफलता को एंजॉय कर रहे हैं. प्रोफेशनल सक्सेस के बीच परिवार के साथ इस तरह का सादा और प्यार भरा सेलिब्रेशन उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

फैंस को पसंद आया फैमिली बॉन्ड

सोशल मीडिया पर अर्जुन रामपाल की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. लोग उनके फैमिली बॉन्ड, बच्चों के क्यूट मोमेंट्स और गैब्रिएला के साथ उनकी केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं. कुल मिलाकर, अर्जुन रामपाल का यह क्रिसमस सेलिब्रेशन प्यार, हंसी और सादगी से भरा रहा, जिसने फैंस का दिल जीत लिया.

