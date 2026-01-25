Dhurandhar एक्टर की शर्मनाक करतूत आई सामने, शादी का झांसा देकर नौकरानी से 10 साल तक बनाता रहा संबंध; फिर...

Dhurandhar Actor Arrest in rape Case: आदित्य धर की स्पाई यूनिवर्स वाली एक्शन मूवी 'धुरंधर' (Dhurandhar) को रिलीज हुई दो महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी गूंज सिनेमाघरों में सुनाई दे रही हैं. इस मूवी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड कर लिए हैं. ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की सफलता का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि इस मूवी का अहम कलाकार एक ऐसे संगीन विवाद में फंस गया है, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. परदे पर अपनी अदाकारी से वाहवाही बटोरने वाले इस एक्टर पर उसकी नौकरानी ने विश्वासघाट और शोषण का ऐसा काला सच उजागर किया है, जो बेहद चौंकाने वाला है.
कौन है ये Dhurandhar एक्टर?
दरअसल, ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि, 'धुरंधर' (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) यानी रहमान डकैत के 'कुक' अखलाक का किरदार निभाने वाले एक्टर नदीम खान (Nadeem Khan) हैं. जिनपर उनकी ही नौकरानी ने 10 साल तक यौन शोषण करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. पीड़ित महिला ने पुलिस के सामने अपने साथ हुए इस धोखे की पूरी दास्तां को बयां किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तर कर लिया गया, लेकिन इस धोखे की शुरुआत आज नहीं बल्कि साल 2015 से हुई थी.
शादी का सपना दिखाकर 10 साल तक बनाता रहा संबंध
पुलिस सोर्स के मुताबिक, नदीम खान (Nadeem Khan) के खिलाफ शिकायत करने वाली महिला की उम्र 41 साल है, जिसने सालों तक कई सितारों के घर में बतौर हाउस हेल्पर काम किया है. इसने अपने बयान में ये दावा किया है कि, नदीम ने उसे शादी का सुनहरा सपना दिखाया और प्यार के नाम पर एक दशक तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. लेकिन जब वादे को हकीकत में बदलने की बारी आई, तो एक्टर ने अपने कदम पीछे खींच लिए.
10 साल बाद महिला ने क्यों की शिकायत?
महिला ने अपने बयान में कहा कि, नदीम खान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि, वो उससे शादी करेंगे जिसके बाद उसने नदीम (Nadeem Khan) को फिजिकल रिलेशन की सहमति दी थी. महिला के मुताबिक, उसके घर और वर्सोवा में नदीम खान के घर दोनों जगह पर उनकी मुलाकात होती थी, इस भरोसे के साथ कि ये रिश्ता जल्द ही शादी में बदल जाएगा. लेकिन, जब एक्टर ने बाद में उससे शादी करने से मना कर दिया, तब उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला लिया.
मालवानी पुलिस के पास है मामला
शिकायतकर्ता ने इस महीने की शुरुआत में वर्सोवा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में ये मामला मालवानी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया. एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक, 'दोनों के बीच कथित शारीरिक संबंध पहली बार शिकायतकर्ता के घर पर हुआ ता, जो मालवानी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है और पीड़िता भी उसी इलाके में रहती है, इसलिए वर्सोवा पुलिस ने जीरो FIR पर मामला मालवानी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया.'
वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नदीम खान को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल नदीम खान मालवानी पुलिस की हिरासत में हैं और आगे की जांच जारी है.
