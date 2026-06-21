'धुरंधर' के 'जमील जमाली' ने नोरा फतेही संग मचाया धमाल, सॉन्ग 'या बाबा' में किया धमाकेदार डांस

Rakesh Bedi And Nora Fatehi Song: फिल्म 'धुरंधर' के बाद से वेटरन एक्टर राकेश बेदी लगातार छाए हुए हैं. अब उनका नया गाना आया है, जिसमें वह नोरा फतेही के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.

गाना या बाबा रिलीज कर दिया गया है.

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' में अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi) लगातार चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है. मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, सभी जगह राकेश बेदी के बारे में बात की जा रही है. उनके फिल्म 'धुरंधर' काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है. अब राकेश बेदी का नया गाना 'या बाबा' (Ya Baba) रिलीज हुआ है, जिसमें वह डांसर और एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं. सॉन्ग 'या बाबा' रिलीज होते ही छा गया है और एक बार फिर राकेश बेदी की चर्चा तेज हो गई है.

नोरा फतेही ने दिखाया ट्रिपल टैलेंट

वेटरन एक्टर राकेश बेदी और नोरा फतेही का नया गाना 'या बाबा' वर्ल्ड म्यूजिक डे पर रिलीज किया गया है. इस गाने में नोरा फतेही ने ना सिर्फ डांस का जलवा दिखाया है बल्कि अपनी आवाज का जादू भी बिखेरा है. गाने 'या बाबा' में उन्होंने पॉपुलर सिंगर शिल्पा राव के साथ अपनी आवाज भी दी है. गाने में नोरा फतेही के किलर डांस मूव्स ने हमेशा की तरह लोगों को दीवाना बनाया है. दिलचस्प बात ये है कि राकेश बेदी ने भी उनका साथ दिया है और अपने अंदाज से गाने में जान डाल दी है. राकेश बेदी और नोरा फतेही का डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है. गाने 'या बाबा' में अरेबिक इनफ्लुएंस देखने को मिल रहा है. इस गाने को नोरा फतेही, संजॉय और वायु ने लिखा है. इस तरह से गाने 'या बाबा' में नोरा फतेही के ट्रिपल टैलेंट सामने आया है. उन्होंने गाने में एक्टिंग करने के साथ ही अपनी आवाज दी है और इसके लिरिक्स भी लिखे हैं. इस गाने को टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस गाने के रिलीज होते ही काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन से पता चल रहा है कि गाने में राकेश बेदी के होने से इसका ज्यादा बज है.

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फिल्म 'धुरंधर' में राकेश बेदी के किरदार ने खींचा ध्यान

बताते चलें कि फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' में राकेश बेदी ने अपनी जबरदस्त अदाकारी के साथ कॉमिक अंदाज से ध्यान खींचा था. फिल्म के पहले पार्ट में राकेश बेदी पाकिस्तान के ल्यारी से मंत्री हैं. वहीं, फिल्म के दूसरे पार्ट में पता चलता है कि वह पाकिस्तान में भारत के जासूस हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.