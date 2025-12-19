Dhurandhar के सेट पर कैसा था Ranveer Singh का बर्ताव? Rakesh Bedi ने बताई पर्दे के पीछे की मजेदार कहानी (Exclusive)

Rakesh Bedi On Dhurandhar And Ranveer Singh: फिल्म धुरंधर में नजर आए राकेश बेदी ने सेट से जुड़ी बातों का खुलासा किया है. उन्होंने रणवीर सिंह के बर्ताव का भी जिक्र किया है. आइए आपको बताते हैं कि एक्टर ने क्या कुछ कहा है.

Rakesh Bedi On Dhurandhar And Ranveer Singh: रणवीर सिंह की फिल्म धुंरधर कमाल कर रही है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत को निशाना बनाते हैं और भारतीय जासूस अपनी जान पर खेलकर सच का खुलासा करते हैं. रणवीर सिंह ने फिल्म में जासूस की भूमिका निभाई है. फिल्म में राकेश बेदी ने पाकिस्तान के नेता जमील जमाली का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके और रणवीर सिंह के काफी सीन है और अब अभिनेता राकेश बेदी ने फिल्म के सेट का हाल बताया है. अभिनेता ने बॉलीवुडलाइफ से खास बातचीत में शूटिंग के पीछे का हाल बताते हुए रणवीर सिंह के बर्ताव का खुलासा किया है. आइए आपको बताते हैं कि एक्टर ने क्या कुछ कहा?

सेट पर कैसा है रणवीर सिंह का बर्ताव?

राकेश बेदी (Rakesh Bedi) ने बॉलीवुडलाइफ से खास बातचीत में सेट का हाल बताया. अभिनेता से इस इंटरव्यू में रणवीर सिंह के बारे सवाल करते हुए पूछा गया कि रणवीर सिंह की बात करें तो उनकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल है. वो किसी को आराम नहीं करने देते. सेट पर उनका हाल कैसा था? इसका जवाब देते हुए अभिनेता ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही थे. वह किसी को आराम नहीं करने देते थे. अगर सीन इंटेंस हो. अगर सीन बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है और उस सीन में बहुत सारा कॉन्सन्ट्रेशन की जरूरत है. तो वह अपनी एनर्जी को इसी हिसाब से डाल लेते थे. तब वह ऐसे नहीं है कि हम लोगों के साथ उछल रहे हैं और कूद रहे हैं, लेकिन वह यह भी कोशिश करते हैं कि सेट के बाकी लोग भी उसी एनर्जी में रहे. अगर आप कोई सीरियस सीन कर रहे हैं और उसमें एक्टर को लबहुत घूसना पड़ रहा है तो बाकी लोगों को भी उतनी मेहनत करनी चाहिए. मतलब सेट वाले भी उसी तरह से शांत रहे. जो सीन शूट हो रहा है उसी के लिए तो ये सारा काम हो रहा है.

सारा अर्जुन पर क्या बोले राकेश बेदी

बता दें कि राकेश बेदी का सारा अर्जुन के साथ एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह सारा को किस करते दिखे. ये वीडियो ट्रेलर लॉन्च के समय का था. इस वीडियो पर उन्हें ट्रोल किया गया तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस पर जवाब दिया था. एक्टर ने सारा संग अपना रिश्ता बाप बेटी का बताया था और लोगों की आंखों को खराब कहा था. इसके अलावा, बॉलीवुडलाइफ संग बातचीत में भी राकेश बेदी ने सारा के काम पर बात की. उन्होंने बताया था कि वह और सारा एक दूसरे को काम में काफी सपोर्ट करते थे. राकेश बेदी ने आखिरी में ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि सारा को एक ऐसी फिल्म मिले, जिससे वह टॉप पर पहुंच जाए. एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

