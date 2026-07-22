Video: स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच हिरासत में ली गईं 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान, बोलीं- 'मेरा क्या कसूर था मैं तो...'

Viral Video: NEET छात्रों के समर्थन में दादर पहुंचीं 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया. आयशा ने इंस्टा वीडियो शेयर कर बताया कि शांति से खड़े रहने के बावजूद पुलिस उन्हें हिरासत में लिया और उनका कसूर भी नहीं बताया.

आयशा खान को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया?

Dhurandhar Actress Ayesha Khan Detained From Mumbai Police: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi Protets) से शुरू हुआ छात्रों का प्रोटेस्ट अब धीरे-धीरे पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है. अब मुंबई से भी स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के वीडियोज और फोटोज सामने आने लगे हैं. इसी बीच 'धुरंधर' (Dhurandhar) एक्ट्रेस आयशा खान (Ayesha Khan) का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस ने दावा किया है कि, मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. आयशा खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी और अकाउंट पर कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि, मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि, 4 महिला पुलिसकर्मी आयशा खान को वैन के अंदर जबरदस्ती डाल रही हैं. वहीं, इस दौरान एक्ट्रेस लगातार उनसे ये कह रही हैं कि, ये लीगल नहीं है, पुलिस उन्हें नहीं ले जा सकती. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

'मेरे हाथ सच कांप रहे हैं'

एक वीडियो में आयशा खान (Ayesha Khan Video) कहती नजर आ रही हैं कि, 'मेरे हाथ सच में कांप रहे हैं. मुझे सिर्फ सड़क पर शांति से खड़े रहने के लिए पुलिस की गाड़ी में बंद कर दिया गया है.' एक्ट्रेस ने बताया कि, उन्होंने विरोध-प्रदर्शन शुरू भी नहीं किया था. वे बस इसलिए सड़क पर खड़ी थीं क्योंकि उनके भाई और दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया था. वहीं, वीडियो में एक और लड़का दिखता है, जो कहता है कि उसका मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्जाम है और उसे बिना किसी वजह के पकड़ लिया गया है. उसने कहा कि अगर उसका एग्जाम छूट गया, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी.

View this post on Instagram A post shared by Buzzzooka Spotlight (@buzzzookaspotlight)

Ayesha Khan ने पुलिस वालों से बार-बार पूछे ये सवाल

एक दूसरे वीडियो में आयशा पुलिसवालों से पूछती नजर आ रही हैं कि, वे उन लोगों को कहां ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता. एक्ट्रेस ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें चार महिला पुलिसकर्मी उन्हें जबरदस्ती गाड़ी के अंदर खींचती नजर आ रही हैं. वीडियो पर उन्होंने लिखा, 'अफसोस की बात है कि मुझे अंदर खींचने के लिए 4 महिला पुलिसकर्मियों को लगना पड़ा. लेकिन मैं फिर वही सवाल पूछती हूं क्यों? क्या मैंने कोई शोर मचाया? क्या मैंने बात तक शुरू की थी? मुझे किस बात के लिए पकड़ा गया? सड़क पर खड़े रहने के लिए? मैं तो 5 लोगों के ग्रुप में भी नहीं थी.'

View this post on Instagram A post shared by Buzzzooka Scrolls (@buzzzookascrolls)

किस पुलिस स्टेशन ले जाई गईं आयशा खान?

आयशा ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर करके बताया कि, उन लोगों को वरली पुलिस स्टेशन ले जाया गया था. इस वीडियो में उन्होंने फिर से समझाया कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनके साथ असल में क्या हुआ था. उन्होंने बताया कि वे अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ NEET के छात्रों का समर्थन करने के लिए दादर पहुंची थीं. लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनसे कहा गया कि वे वहां प्रदर्शन नहीं कर सकते. इसके बाद उनके भाई और बाकी पुरुष दोस्तों को पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया गया. आयशा का दावा है कि जब वे सिर्फ खड़ी होकर यह समझने की कोशिश कर रही थीं कि, आगे क्या करें और अपने भाई को कैसे ढूंढें, तभी करीब 15 पुलिसवाले (10 पुरुष और 5 महिलाएं) वहां आए और उनसे गाड़ी में बैठने को कहने लगे. उन्होंने बताया कि उन लोगों को खींचकर गाड़ी में डाला गया और वरली पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

View this post on Instagram A post shared by Ayesha Khan (@ayeshaakhan_official)

आयशा खान ने वरली पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों की तारीफ की और उन्हें 'स्वीट' बताया. हालांकि, उन्होंने यह बात दोहराई कि, वे अब भी सोच रही हैं कि आखिर उन्हें हिरासत में लिया ही क्यों गया था.