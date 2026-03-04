ENG हिन्दी
  • 'रोजाना मिलती हैं दुष्कर्म की धमकियां', 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान का छलका दर्द...

'रोजाना मिलती हैं दुष्कर्म की धमकियां', 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान का छलका दर्द

Ayesha Khan Interview: फिल्म 'धुरंधर' की एक्ट्रेस आयशा खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि वह हर रोज ऑनलाइन रेप थ्रेट का सामना करती हैं. उनके इस खुलासे से फैंस हैरान रह गए हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: March 4, 2026 4:19 PM IST

'रोजाना मिलती हैं दुष्कर्म की धमकियां', 'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान का छलका दर्द
आयशा खान ने इंटरव्यू दिया है.

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' में नजर आने वालीं एक्ट्रेस आयशा खान (Ayesha Khan) के काम को काफी पसंद किया गया. आयशा खान ने बीते दिनों बयान दिया था कि उन्होंने इस गाने को पीरियड में शूट किया था और इसके बाद उनकी काफी ट्रोलिंग हुई थी. अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऐसा खुलासा किया है कि लोग हैरान रह गए हैं. दरअसल, आयशा खान ने बताया है कि उन्होंने ऑनलाइन रेप थ्रेट मिलते हैं. एक्ट्रेस ने बताया है कि रोजाना उनको यौन उत्पीड़न की धमकियों का सामना करना पड़ता है.'

आयशा खान ने बयां किया दर्द

आयशा खान ने सीनियर जर्नलिस्ट बरखा दत्ता के साथ बातचीत में बताया है, 'सोशल मीडिया पर लगभग रोजाना मेरी बॉडी को सेक्शुअलाइज किया जाता है. मैं नॉर्मल टॉप पहनूं तो लोगों को दिक्कत होती है. मेरे स्कर्ट पहनने पर भी दिक्कत होती है. मुझे कुछ भी पोस्ट करने से पहले काफी सोचना पड़ता है. अगर मुझे पहनने या पोस्ट करने से पहले सोचना पड़े, सिर्फ इसलिए कि कोई और मुझे सेक्शुअलाइज करेगा तो ये सच में दुखद स्थिति है.' इंटरव्यू के दौरान आयशा खान से सवाल किया गया कि उन्हें ऑनलाइन रेप थ्रेट मिलते हैं? इस पर आयशा खान ने कहा, 'हां, रोजाना. मैं अभी अपना फोन खोलकर दिखा सकती हूं. पब्लिक फिगर होने के नाते ये समस्या सदियों से चली आ रही है और इंडस्ट्री की हर महिला कभी ना कभी इसका सामना करती है.'

आयशा खान के साथ हुई थी दुष्कर्म की कोशिश

आयशा खान ने इंटरव्यू के दौरान आगे बताया, 'मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश हुई थी. मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन कभी-कभी ये जख्म ताजा हो जाता है. ऑनलाइन मिलने वाली धमकियां उस पुराने जख्म को हरा कर देती हैं. मुझे डर लगता है की वो हादसा दोबारा ना हो जाए, खासकर तब जब वह सेट पर होती हैं या कहीं ट्रैवल कर रही होती हैं.'

फिल्म 'शरारत' गाने में आयशा खान ने किया था कमाल

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म के गाने में आयशा खान ने एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा के साथ डांस किया था. दोनों एक्ट्रेसेस के इस गाने को काफी पसंद किया गया था. इस गाने को यूट्यूब पर काफी ज्यदा व्यूज मिले थे. फिल्म 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट यानी फिल्म 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

