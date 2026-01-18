'धुरंधर' के 'हमजा' की बेगम हैं इस एक्टर की दीवानी, सारा अर्जुन ने भरी महफिल में बताया नाम

एक्ट्रेस सारा अर्जुन (Sara Arjun) ने 20 साल की उम्र में एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. इस फिल्म में सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह की पत्नी का रोल किया है. हालांकि, वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई मूवीज में नजर आ चुकी हैं. फिलहाल, सारा अर्जुन अपनी डेब्यू फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच वह अपनी एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है. आइए जानते हैं कि सारा अर्जुन ने किस स्टार का नाम लिया है.
सारा अर्जुन को पसंद है साउथ का ये एक्टर
सारा अर्जुन फिल्म 'यूफोरिया' से साउथ डेब्यू करने जा रही है. इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है. वह अपनी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. यहां पर सारा अर्जुन से सवाल किया गया कि वह किस एक्टर की फैन हैं. इस पर एक्ट्रेस ने साउथ स्टार विजय देवरकोंडा का नाम लिया है. इस तरह से क्लियर हो गया है कि सारा अर्जुन के फेवरेट एक्टर विजय देवरकोंडा हैं. बताते चलें कि सारा अर्जुन की फिल्म 'यूफोरिया' 6 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में उनके साथ भूमिका चावला, गौतम मेनन और नास्सर, रोहित, विग्नेश गावीरेड्डी जैसे सितारे नजर आएंगे.
फिल्म 'धुरंधर' में सारा अर्जुन का रोल
सारा अर्जुन ने फिल्म 'धुरंधर' में पाकिस्तानी नेता जमील जमाली (राकेश बेदी) की बेटी यालीना का किरदार निभाया है. फिल्म में दिखाया जाता है कि वह हमजा अली मजारी (रणवीर सिंह) से प्यार करने लगती हैं. इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है. फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के अलावा राकेश बेदी, आर माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त , अर्जुन रामपाल जैसे सितारे नजर आए हैं. फिल्म 'धुरंधर' की कहानी में पाकिस्तानी के कराची में ल्यारी का गैंगवार देखने को मिल रहा है.
फिल्म 'धुरंधर' का अब तक का कलेक्शन
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने भारत में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 875 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1275 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद की जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
